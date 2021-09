Les clients ont aujourd’hui des besoins dits “rapides”, voire instantanés. Une entreprise qui réussit doit être en mesure de répondre à ces besoins le plus rapidement possible, en fonction de la demande. Un utilisateur va attendre d’une marque qu’elle anticipe ses besoins afin de créer une relation de confiance sur le long terme. Pour ce faire, les marques doivent s’adapter et conjuguer campagnes planifiées et interactions dans l’instant.

Du 20 au 24 septembre 2021, Adobe propose cinq sessions gratuites autour de la Customer Data Platform temps réel ! Pour rappel, une Customer Data Platform est un socle technologique permettant d’unifier les données des clients à travers tous les canaux.

Le jeudi 23 septembre à 11H30, une session en ligne de 45 minutes est organisée avec pour thématique : Parcours client : conjuguez campagnes planifiées à l’avance et expériences sur-mesure et temps réel. Durant cette session, deux experts Adobe présenteront des solutions pour planifier des campagnes tout en proposant des interactions personnalisées en temps réel. Une démonstration concrète de ce que signifie réellement “remettre le client au centre de sa stratégie”.

Prenons un exemple concret : un utilisateur souhaite se faire livrer d’ici la fin de la journée les ingrédients pour faire une pâte à crêpes. Un besoin précis auquel vous pouvez répondre. L’utilisateur va ajouter les différents ingrédients à son panier, mais avant de le terminer, il abandonne.

En suivant en temps réel son comportement et en alimentant son profil avec ses différentes actions, il sera possible de réagir et surtout d’interagir avec lui, afin de lui proposer quelque chose de personnalisé autour de cet abandon de panier.

Avoir une connaissance aussi fine des consommateurs signifie avoir une quantité importante de données à leurs sujets, qu’il faut collecter, traiter et gérer. Et naturellement, le volume de données augmente avec son nombre de clients et de consommateurs. Pour répondre à ce défi, l’intelligence artificielle est un précieux atout pour faciliter la tâche des spécialistes du marketing. En outre, l’usage de l’IA permet d’affiner des campagnes planifiées, en ajoutant par exemple une offre unique, qui sera envoyée à une audience bien précise.

