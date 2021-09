Shadow, le service français de cloud computing, commence à sortir la tête de l’eau. Après des difficultés liées à la crise sanitaire, l’entreprise vient de rendre disponibles 5 000 nouveaux accès. Contrairement aux dernières souscriptions, celles-ci permettront de profiter en moins de 72 heures à son PC dans le cloud. Pour rappel, des files d’attente monstres avaient été accumulées par l’entreprise, notamment depuis 2019/2020.

Un retour en force pour Shadow

En mars 2021, Shadow annonçait avoir entamé des procédures de redressement judiciaire en France et aux États-Unis. Victime de son succès, l’entreprise expliquait notamment que la pandémie de Covid-19 avait créé une très forte demande, qu’elle n’arrivait plus à combler, notamment à cause de difficultés d’approvisionnements en composants, mais aussi de besoins financiers très importants pour se développer.

Via cette procédure judiciaire, un repreneur était ainsi recherché afin de mettre l’entreprise sur de bons rails. Même si Xavier Niel était entré dans la partie en faisant une offre groupée avec plusieurs salariés de Shadow, c’est finalement Octave Klaba, un des fondateurs d’OVHcloud, qui a repris l’entreprise en mai 2021. Très rapidement, le changement de stratégie a été constaté avec une grille tarifaire rehaussée pour le service de cloud computing Shadow.

Le vrai retour en force de Shadow a finalement été durant cette rentrée 2021. Après quelques mois sous la tutelle d’Octave Klaba, l’entreprise de cloud computing français a annoncé le mercredi 1er septembre que 5 000 nouveaux accès étaient disponibles immédiatement. Cela signifie que les utilisateurs souscrivant à Shadow pouvaient profiter du service en moins de 72 heures. Pour information, cela n’était pas arrivé depuis 2019.

Petite subtilité, seul l’abonnement à 29,99 euros par mois est disponible pour le moment. Les utilisateurs ne peuvent ainsi profiter que de la configuration suivante : processeur 4 cœurs, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage (SSD) et une carte graphique GeForce GTX 1080. Du stockage supplémentaire est cependant disponible jusqu’à 2 To de HDD.

En moins de 24 heures, Shadow a annoncé le 2 septembre qu’il ne restait déjà plus que 5 000 comptes disponibles. Afin de continuer à convaincre, l’entreprise vient d’annoncer le lancement de la Gaming Week, un évènement se déroulant sur la plateforme de streaming Twitch et visant à démontrer les performances de son service à un nouveau public.

Shadow est de nouveau disponible ! À partir d’aujourd’hui vous pouvez commander Shadow et être activé quasi-instantanément. Attention cependant; il n’y a que 5000 comptes disponibles, donc il va falloir se dépêcher.https://t.co/c7BLnAeTEg pic.twitter.com/BEQQOQukRV — Shadow France (@Shadow_France) September 1, 2021

Depuis peu, Shadow a désormais un concurrent de taille : Microsoft. La firme américaine a lancé son propre service de PC dans le cloud début août, les performances graphiques en moins : Windows 365.