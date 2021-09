Utiliser des screenshots pour mettre en avant une image est commun. Cependant, un screenshot sans habillage reste une image banale. Pour rendre cette image plus interactive et unique, il est possible de lui ajouter des éléments.

C'est tout le concept du produit conçu par Sai Krishna : Supershots. Cet outil permet de transformer les captures d'écran en visuels pertinents avec de beaux arrière-plans en dégradé en quelques secondes. L'objectif ? Partager plus que de simples captures d'écran basiques sur les réseaux sociaux. Cela évite ainsi d'utiliser des outils comme Canva, Figma, Gimp ou encore Photoshop...

Le fonctionnement de l'outil est très simple. Dans un premier temps il faut choisir une image, une capture d'écran. Ensuite, il faut redimensionner l'image. La troisième étape consiste à personnaliser l'arrière-plan. Pour cela il est possible de cliquer sur le bouton "Random Color" qui change automatiquement l'arrière-plan ou bien de choisir directement l'arrière-plan désiré parmi les différents proposés. Enfin, Supershots permet de choisir le format de l'image parmi 4 : générique, paysage, portrait ou carré. L'image peut alors être téléchargée au format PNG afin d'être utilisé sur un site ou les réseaux sociaux.

Des évolutions de l'outil sont à venir, comme notamment un plugin Chrome, peut-être une API ou encore l'ajout de texte !

Supershots est un outil entièrement gratuit, pouvant être utilisé sans limite. Derrière Supershot on retrouve Superblog, un outil pour optimiser son blog et une alternative à des outils comme WordPress et Medium.