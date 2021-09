Le nouveau système économique de Twitter commence à prendre forme. Récemment, la plateforme avait notamment ouvert les demandes pour les Ticketed Spaces, mais aussi pour les Super Follow. Cette fonctionnalité d’abonnements payants vient d’ailleurs d’être rendue disponible par le réseau social. Les utilisateurs pourront ainsi commencer à s’abonner à certains influenceurs afin de profiter de contenus exclusifs.

Les abonnements payants de Twitter en détail

Annoncés en février, les Super Follows de Twitter font enfin une apparition concrète sur le réseau social. La fonctionnalité est pour le moment activée sur un nombre limité de comptes. En effet, seuls les utilisateurs basés aux États-Unis disposant de plus de 10 000 abonnés et postant au moins 25 tweets par mois peuvent proposer cette option à leur communauté. Les abonnements payants permettent aux créateurs de contenu d’avoir une nouvelle source de revenus et aux utilisateurs du réseau social de profiter de contenus exclusifs : photos, vidéos et posts.

Les comptes Twitter éligibles peuvent proposer trois niveaux de Super Follow afin d’offrir différentes récompenses en fonction du prix de l’abonnement : le niveau 1 à 2,99$/mois, le niveau 2 à 4,99$/mois et le niveau 3 à 9,99$/mois. Ils pourront ensuite décider quels tweets seront assignés à tel ou tel type d’abonnement, mais également aux utilisateurs non abonnés. Autre nouveauté, les utilisateurs s’étant abonnés à un compte pourront profiter d’un badge spécial Super Follower. Cela leur permettra ainsi de se différencier par rapport aux autres followers. Le badge apparaîtra ainsi directement dans les réponses à un tweet. Un système similaire existe d’ailleurs sur la plateforme de streaming Twitch.

Pour le moment, seuls les utilisateurs basés aux États-Unis et au Canada utilisant l’application iOS peuvent souscrire un Super Follow à des comptes Twitter. Le réseau social a précisé que la fonctionnalité arrivera progressivement pour les utilisateurs du monde entier. Du côté des créateurs de contenu ne possédant pas d’un produit Apple, la prise en charge de la fonctionnalité sur smartphone Android et sur l’interface web devrait arriver « bientôt » d’après Twitter.