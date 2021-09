Depuis son annonce au mois de mars dernier d’intégration au marché des véhicules électriques, Xiaomi multiplie les efforts pour se développer dans le secteur. Dans un communiqué, le géant chinois explique que sa nouvelle entreprise baptisée Xiaomi EV Company Limited vient de franchir « une étape clé de l'initiative très attendue des véhicules électriques intelligents ».

Xiaomi s’était en effet engagée à investir 10 milliards de dollars sur les dix prochaines années avec une somme initiale d'1,5 milliards de dollars : elle vient de finaliser l’enregistrement de son entreprise avec un capital social atteignant ce montant. Elle assure être désormais « entrée dans une phase de développement substantielle ». Le géant de l’électronique explique ce qu’il a effectué pour parvenir à ce résultat :

« Au cours des 5 mois qui ont suivi l'annonce de l'initiative Xiaomi EV jusqu'à l'enregistrement officiel de la société, l'équipe Xiaomi EV a mené un nombre important de recherches sur les utilisateurs et d'inspections de la chaîne de l'industrie, avec plus de 2 000 enquêtes et des visites à plus de 10 entreprises paires, tout en poursuivant la définition du produit EV et la formation de l'équipe ».