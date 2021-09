Pour offrir la meilleure expérience possible à ses clients, il faut aujourd’hui leur fournir une expérience personnalisée et surtout en temps réel. Les parcours clients doivent être omnicaux et conversationnels, afin de facilement engager les internautes. En effet, toute interaction va influer sur la suite du parcours client, mais aussi sur la fidélité et plus largement sur l’image qu’un utilisateur se fera d’une marque.

Pour être certains de séduire l’utilisateur, anticiper sa prochaine action ou lui proposer un contenu pertinent est indispensable.

Du 20 au 24 septembre 2021, Adobe propose plusieurs sessions gratuites autour de la Customer Data Platform temps réel ! En effet, l’usage d’une Customer Data Platform apparaît de nos jours comme le secret de la réussite. Adobe vous présentera ainsi son socle technologique Adobe Experience Platform et ses solutions innovantes associées.

Le mercredi 22 septembre, une session de 45 minutes est organisée avec pour thématique : “Parcours client : au cœur de l’engagement”. Paul Patrice et Mathieu Deschamps, experts Adobe, vont ainsi vous présenter comment engager vos utilisateurs, en fonction de leurs points de contact, mais aussi comment activer les comportements de vos audiences pour accroître leur engagement à chaque interaction.

Une collecte de données pour mieux cibler et offrir le meilleur parcours client

Le parcours classique d’un utilisateur se divise souvent en 8 étapes :

Le besoin La recherche La sélection L’achat La découverte L’utilisation Le maintien La recommandation

Peu importe les canaux utilisés, ces étapes sont essentielles, et un utilisateur peut interagir à n’importe quel moment avec vos offres. Pour offrir le parcours client le plus intéressant, collecter des données en temps réel sur l’utilisateur afin de mieux cerner ses centres d’intérêt est une première étape. En collectant un grand nombre de données, il est plus simple de segmenter les différents profils et d’offrir l’expérience la plus personnalisée possible.

Pour découvrir comment créer des expériences personnalisées en temps réel et tirer parti des données utilisateurs, suivez la session gratuite d’Adobe le 22 septembre à 11H30.