La gestion du contenu dans une entreprise demande du temps et de l'organisation. Pour éviter de consacrer trop de temps aux contenus et aux réseaux sociaux et se concentrer davantage sur le business il existe des outils ! Des outils pour créer des visuels, pour programmer le contenu en avance sur les réseaux sociaux ou encore des contenus pour écrire les légendes.

Aujourd'hui c'est Ocoya qui est mis en avant ! Cet outil facilite la création de contenu. Il facilite sa création, sa distribution et son optimisation. L'objectif étant de raconter de belles histoires facilement. Cette plateforme de marketing de contenu tout-en-un aide à trouver le graphisme parfait, générer des textes alimentés par l'IA et surtout programmer des posts en avance pour gagner du temps. Un outil très pratique notamment pour les petites entreprises, les startups à la recherche de solution complète pour économiser du temps et des ressources.



Un mélange entre Canva + Hootsuite et Copy.ai

Ocoya offre trois outils. Le premier est un éditeur d'images complet permettant de créer des visuels impactants à partir d'une feuille blanche ou de différents templates.

Le second aide à générer des légendes suscitant la conversation, grâce à l'intelligence artificielle Travis. Le troisième outil permet de programmer le contenu directement sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn.

Cet outil s'intègre avec d'autres outils comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Shopify, Hootsuite, Buffer et Canva.

Côté prix, Ocoya peut être testé gratuitement durant 7 jours. Ensuite, il existe une offre payante et surtout à vie à 59 dollars au lieu de 600 dollars. Cette offre exclusive permet de profiter de tous les templates de l'éditeur, de générer un nombre illimité de légendes et de programmer un nombre illimité de publications. De plus, avec cette offre 10 comptes de réseaux sociaux peuvent être gérés.

