Le métier de commercial s’est transformé au cours de ces dernières années. Entre 2010 et 2021, le quotidien des commerciaux a été totalement bouleversé et n’a plus grand-chose de similaire. À grand coup de CRM, d’automatisation, de digitalisation ou encore de social selling, les commerciaux ont dû s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies et ainsi ré-apprendre à vendre. Dans ce livre blanc, HubSpot et Uptoo reviennent sur cette évolution et imagine surtout les contours du futur des managers commerciaux.

Le métier de manager commercial s’est transformé

Comme vous le découvrirez dans ce livre blanc, le manager commercial du futur doit avant tout digitaliser son process de recrutement pour gagner la guerre des talents et attirer les meilleurs commerciaux du marché. Ce n’est pas un détail quand on sait que le marché des commerciaux est en tension depuis bien longtemps. Selon HubSpot : « cela ne devrait pas changer dans les années à venir. C’est structurel : la vente n’attire pas ».

Le manager commercial doit également être au fait des nouveaux métiers de la vente. Ils ont largement évolué depuis une dizaine d’années. Dans leur livre blanc, HubSpot et Uptoo ont répertorié une série de ces nouveaux métiers. On retrouve notamment le Sales Development Representative (SDR), le Key Account Manager, le Growth Manager ou encore le Customer Success Manager. Aujourd’hui, les candidats ont le pouvoir. Le manager commercial doit donc donner envie de rejoindre l’aventure.

En finir avec le commercial solitaire

En téléchargeant cet e-book, vous découvrirez également que le manager commercial doit être capable de donner à ses équipes l’envie d’apprendre. Cela doit faire partie intégrante de la culture de la force de vente. Le rôle de coach du manager du futur prend ici tout son sens.

Pour HubSpot et Uptoo, il est temps d’en finir avec l’image du commercial solitaire. L’esprit d’équipe est la clé de la réussite pour les commerciaux. L’instauration de temps où toute la force de vente est réunie peut être une solution pour partager et rendre concrètes les bonnes pratiques de vente. N’oubliez pas de télécharger ce livre blanc afin d’adapter vos process managériaux.