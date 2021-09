Le monde de l’information et de la communication vit un nouveau changement de paradigme. Tout va très vite. Les entreprises doivent aujourd’hui définir des stratégies en temps réel et customer-centric, notamment en matière de relations publiques, de marketing et de service client. C’est justement ce qui a motivé le rachat de Brandwatch par Cision.

Pour parler du rachat de @BrandwatchFR par @CisionFrance, nous sommes allés échanger avec Xavier Simon, Directeur Général pour la France et l'Europe de l'Ouest chez Cision. #ads pic.twitter.com/W4qxdI0oYa — Siècle Digital (@Siecledigital) August 31, 2021

Brandwatch met l’IA au service de la donnée

Grâce à sa solution technologique, Brandwatch permet à des milliers de communicants de profiter d’un nouveau type d'intelligence. Les données sur le web sont tellement nombreuses qu’elles ne peuvent pas être correctement traitées sans l’aide d’une intelligence artificielle. C’est justement là qu'intervient Brandwatch en donnant du sens et en structurant la donnée. Avec cette acquisition, Cision veut permettre à ses clients d’aller encore plus loin dans l’analyse et le social listening.

Dans une récente interview réalisée par Siècle Digital, Xavier Simon, Directeur Général pour la France et l'Europe de l'Ouest chez Cision, explique que : « cette acquisition va apporter de nombreux bénéfices aux communications au quotidien. Brandwatch permet d’écouter et d’analyser les réseaux sociaux, les forums, les avis en ligne, afin de les intégrer dans la phase de stratégie et de définition du plan de communication ».

Le module « Cision Social Listening » est déjà disponible

Cision ne peut plus se contenter de se concentrer sur un seul métier. Les communicants ont de plus en plus de problématiques et il est impératif pour l’entreprise d’y répondre avec des outils adaptés. Les 500 collaborateurs de Brandwatch travailleront désormais aux côtés des équipes de Cision. Xavier Simon précise que : « chez Cision, nous pensons que les métiers des RP, de la communication et du marketing ont de plus en plus de choses en commun. Ils partagent notamment des audiences. Il faut pour cela partager des outils et des méthodes. C’est justement ce que permet l’union de Brandwatch et Cision. Il est temps de prendre un temps d’avance ». Les 10 000 clients veille et RP peuvent bénéficier d’un nouveau module « Cision Social Listening ».

De son côté, Abel Clark, CEO de Cision, voit ce rachat comme une fusion parfaite pour répondre aux besoins actuels des clients. Selon lui, l’évolution constante du digital et l’adoption généralisée des réseaux sociaux changent fondamentalement la façon dont les marques interagissent avec leurs clients. Cette acquisition va sans nul doute permettre aux clients de Cision d’aller vraiment plus loin dans l’analyse de données et dans leur veille, pour être toujours plus performants.