Le 31 août 2021, Flipboard a annoncé une mise à jour permettant à ses utilisateurs de mieux contrôler leur fil d'actualité. Cette fonctionnalité, intégrée dans l'onglet « Pour vous », permet de sélectionner ou désélectionner des thématiques apparaissant dans les articles recommandés. L’entreprise californienne qualifie la mise à jour d’« antidote au doomscrolling ».

Le doomscrolling est évoqué comme un mal supplémentaire de l’ère des réseaux sociaux, et désigne le fait de défiler indéfiniment un fil d’actualité parsemé d’informations anxiogènes. Il va sans dire qu’entre la pandémie de Covid-19, les feux de forêts, les sécheresses, les inondations, les crises politiques et géopolitiques, la tendance n’est pas vraiment à l’actualité positive. Pour Flipboard, le doomscrolling et les risques qu’il fait peser sur la santé mentale incarnent une menace quant au temps d’utilisation de sa plateforme. De fait, pourquoi ouvrir une application si c’est pour ressentir un mal-être ?

Les millions d’utilisateurs de Flipboard utilisent la plateforme pour se tenir au courant des dernières actualités, notamment politiques. Mais ce n’est pas tout. Les sujets liés aux voyages, la gastronomie, le fitness, la santé, ou à l'éducation rencontrent également un franc succès. Avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront donc choisir de mettre ces contenus en avant au détriment de l'actualité politique, ou inversement. Pour la personnalisation, tout se fait depuis la page principale. Flipboard ambitionne ainsi d'améliorer la santé psychologique de ses utilisateurs et d’augmenter leur temps d’utilisation.

Ce n’est pas la première fonctionnalité lancée par Flipboard visant à personnaliser le fil d’actualité. Depuis 2020, un onglet permet de découvrir l’actualité locale. Plus récemment, la plateforme a détaillé ses catégories. Là où avant il y avait seulement cuisine, se trouve aujourd’hui cuisine diététique. La catégorie santé se décline dorénavant avec des sujets sommeil et pleine conscience. Selon l’entreprise, les utilisateurs ayant personnalisé leur fil d’actualité avec des catégories plus précises passent entre neuf et douze minutes par jour à lire des sujets liés aux thématiques sélectionnées. De nombreux espoirs pèsent donc sur la section « Pour vous ».

« Un flux hautement personnalisé permet aux gens de se concentrer sur les choses qui comptent pour eux, sans être distraits par le doomscrolling, la désinformation ou le fait de stalker. Nous construisons une plateforme qui permet aux gens de prendre le contrôle de leur consommation médiatique plutôt que de la laisser les contrôler », revendique Mike McCue, le PDG de Flipboard.