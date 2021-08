Si vous lisez cet article, c’est que vous vous êtes certainement déjà demandé comment mettre en place une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) au sein de votre propre organisation. Qu'elle permette d'améliorer son image, d'engager ses collaborateurs, de doper sa performance, ou d'attirer de nouveaux talents, les bénéfices d'une stratégie RSE sont nombreux. Dans un webinar dédié le 9 septembre 2021 à 11h, CitizenWave vous invite à découvrir comment instaurer une démarche RSE concrète et engageante en quelques mois.

Mettre en place une démarche RSE

CitizenWave est une entreprise spécialisée dans le développement durable, qui accompagne notamment les entreprises dans leur démarche RSE grâce à un programme innovant et une application ludique et engageante. Au cours de ce webinar du 9 septembre, les trois intervenants spécialisés dans la démarche RSE vous expliqueront comment démarrer, structurer et communiquer sur un tel projet, pour le rendre visible aux yeux de vos prospects, clients et partenaires. Seront présents autour de la table : Stéphane Champion, co-fondateur de CitizenWave, Dominique Bizaoui, également co-fondateur de CitizenWave et Léo Astorino, fondateur de Gen’Ethic.

CitizenWave présentera lors de ce webinar sa nouvelle offre, créée spécifiquement pour accompagner les entreprises qui démarrent sur le sujet de la RSE. Un programme tout-en-un simple, concret et engageant en 3 étapes : un diagnostic d’impact environnemental et sociétal synthétique (bilan RSE), un plan d'action concret en phase avec la stratégie et les objectifs de l'entreprise, et enfin, des parcours d'engagement ludiques et thématisés pour embarquer toute l'entreprise dans le projet de la RSE. Si CitizenWave a décidé de s’associer à Gen’Ethic, un outil qui permet d’évaluer l’impact social et environnemental d’une entreprise et d’identifier ses axes de progrès et d'évolution, ce n’est pas par hasard. Les entreprises qui démarrent dans leur démarche pourront ainsi rapidement obtenir un bilan RSE réalisé autour de 4 critères : social, écologique, social et de gouvernance. A la suite de ce bilan, un plan d’action sera proposé et permettra à l’entreprise de mettre en œuvre, à travers l’application collaborative de CitizenWave, une stratégie concrète et engageante en adéquation avec ses objectifs. Au cours du webinar du 9 septembre, les 3 intervenants proposeront un exemple de cas pratique pour mieux comprendre comment cette approche prend vie dans les entreprises.

Pourquoi et comment impliquer les collaborateurs dans un tel projet ?

Selon CitizenWave : « les bénéfices sont nombreux pour les entreprises, quelle que soit leur taille, à initier une démarche RSE ». En participant, vous découvrirez comment déployer un plan d'action concret en phase avec votre stratégie et les objectifs de votre entreprise. Alors si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette belle aventure, vous ne devez pas rater ce live. Au programme du webinar :

Comment instaurer une démarche RSE concrète et engageante ?

Bien communiquer sur son engagement, sa démarche et ses actions

Structurer une démarche sur le long terme grâce à une méthodologie simple

Contenir le budget alloué à cette nouvelle initiative RSE dans l’entreprise

Vous l’aurez compris, ce webinar proposera une méthodologie pour démarrer sa démarche RSE et obtenir rapidement des résultats concrets. CitizenWave évoquera également ses 18 parcours d'engagement (numérique responsable, mobilité durable, gestion des déchets…) pensés pour sensibiliser et embarquer vos équipes dans la RSE. Quand on sait que 85% des travailleurs souhaitent être plus investis dans les démarches RSE de leur entreprise, on comprend mieux l’importance de la mise en place d’une telle démarche.