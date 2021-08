Slack est l'un des outils de messagerie utilisés dans un grand nombre d'entreprises pour échanger au quotidien et facilement avec les équipes et plus largement toutes les personnes d'une entreprise. Malgré son côté pratique, Slack présente des limites et rend parfois le travail moins productif que ce qu'il devrait être.

C'est pourquoi, Mayank Mishra et son équipe ont lancé Poppins ! Cet outil a été construit "par pure frustration pour résoudre nos propres problèmes de changement de contexte sur Slack !". Cette application Slack permet aux utilisateurs de capturer des messages et d'en faire des éléments d'action ou de discussion.

Depuis son lancement l'outil a rencontré un franc succès et est déjà utilisé par plus de 150 équipes dans plus de 40 pays.

Un outil qui optimise l'utilisation de Slack



Une fois Poppins installée, les utilisateurs de Slack peuvent l'utiliser comme un CRM personnel, afin de gérer les éléments directement sur Slack et dans leur espace de travail. Il n'y a ainsi aucun besoin de quitter Slack, ce qui permet de gagner en productivité (en moyenne une heure par jour). Des messages peuvent être envoyés dans des listes, afin de suivre différents sujets en même temps.

Par ailleurs, Poppins est utilisé pour prendre des notes directement des réunions, afin de garder les informations importantes et les réutiliser par la suite.

Poppins est un outil qui se destine à tout le monde au sein d'une entreprise. Aussi bien pour avoir une vue d'ensemble des différents échanges, mais aussi pour gérer les actions d'une équipe ou bien pour trouver des ressources. Poppins est une plateforme cryptée. D'ici quelque temps, il sera possible de capturer des éléments d'action hors Slack, sur des plateforme comme Google Meet, Zoom etc. Enfin, pour le moment Poppins est un outil gratuit.