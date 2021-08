Qui n'a jamais osé regarder un film d'horreur ou à suspens pour éviter d'avoir peur ? En lançant une série ou un film sur Netflix, on n'est jamais vraiment certain des différentes scènes qui vont avoir lieu et de celles qui pourront nous faire sursauter ou nous effrayer. Enfin, ça c'était avant Jumpskip. Cette extension Chrome permet de regarder n'importe quel film ou série sur Netflix, sans être effrayé par les "jumpscares".

saute automatiquement les passages effrayants

coupe le son sur ces derniers

affiche un avertissement avant que le moment arrive

indique le nombre de changements brusques dans le film

indique si ce moment est majeur ou mineur dans le film

Une fois installée, l'extension :

Cet outil a été développé par Alyssa X car elle "adore les films d'horreur, mais je ne supporte absolument pas les moments qui font sursauter". L'outil est construit en utilisant les données de wherethejump.com