Depuis de nombreuses années, Snap multiplie les investissements afin de proposer de nouvelles fonctionnalités et expériences à porter de caméra. Dans cet effort constant, le groupe vient d’introduire sur son réseau social quelques nouveautés liées Scan. Outre de nouveau services, l’outil de numérisation de Snapchat profite d’un nouvel emplacement pour augmenter son utilisation.

La rechercher visuelle de Snapchat se peaufine

Depuis 2019, Snapchat expérimente un outil de recherche visuelle : Scan. Grâce à la caméra de son smartphone, il est ainsi possible d’identifier divers objets sur le réseau social. Par exemple, les utilisateurs peuvent scanner des plantes, de la musique, des étiquettes d’aliments et de vins, ou encore résoudre des problèmes mathématiques.

L’accessibilité de cette fonctionnalité était tout de même problématique pour Snapchat, étant donné qu’elle nécessitait plusieurs clics pour y accéder. Cette mise à jour devrait pousser les utilisateurs à scanner le monde qui les entoure.

« Cette mise à jour fait apparaître le bouton Scanner à l'avant et au centre de l'appareil photo principal, ce qui permet de trouver plus facilement que jamais des expériences amusantes et utiles dans des catégories telles que la mode, la nourriture, les plantes et bien d'autres encore », explique Snapchat. La fonctionnalité sera ainsi visible à chaque fois que l’utilisateur utilise la caméra de son smartphone avec l’application.

En plus de ce changement d’emplacement, Scan vient s’agrémenter de fonctionnalités annoncées en mai dernier lors de l’évènement Partner Summit. Les utilisateurs peuvent ainsi acheter directement des tenus en pointant simplement l’appareil photo de leur smartphone sur des vêtements.

De plus, des raccourcis de caméra font leur apparition afin de suggérer des combinaisons de filtres en réalité augmentée et de musique en fonction de votre environnement. En pointant votre appareil photo vers votre chien, Snapchat peut ainsi proposer des filtres adaptés à votre compagnon à quatre pattes ainsi qu’une musique pour accompagner votre vidéo.

Avec ses nouveaux ajouts pour Scan, Snapchat continue d’affirmer son statut de camera company en proposant des innovations constantes au niveau de l’appareil photo. Outre des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs, Snapchat devient un outil de promotion de plus en plus intéressant pour les entreprises. Elles permettent aussi d’amener des créateurs de contenu provenant de réseaux sociaux concurrents, tels que TikTok et Instagram, sur sa plateforme.