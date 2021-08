Qui n'a jamais partagé un tweet ? Twitter regorge de pépites et certains valent le coup d'être partagés sur d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux. Pour cela, il est commun de faire un screenshot assez grossier, d'intégrer ce tweet à un template et de le partager sur Facebook ou Instagram, par exemple. En général le résultat n'est pas très sexy...

Pour remédier à cela, Rang Ali le co-fondateur de docspo.com a créé Poet.so. Un outil gratuit qui permet de partager des tweets sous forme de belles images. L'objectif ? Profiter d'une image plus attrayante et plus visuel que les screenshots de tweets classiques.

Un outil pour créer des images de tweets qui attirent l'attention

Le fonctionnement de Poet.so est très simple. Une fois sur le site il suffit de coller l'URL d'un tweet. Ce dernier apparaît alors à l'écran. C'est à partir de là qu'il est possible de rendre plus attrayant le tweet. Différents paramètres sont proposés comme la possibilité de modifier la couleur, parmi 8 couleurs/dégradés disponibles. L'apparence du tweet peut être modifiée afin d'avoir un tweet clair ou bien en mode sombre. Ensuite, le nombre de réponses à savoir les likes, les partages ou encore les commentaires peuvent être masqués. Pour finir la taille du tweet peut être personnalisée. Une fois les modifications terminées, il suffit de copier l'image dans le presse-papier ou bien télécharger cette dernière au format png.

L'image peut alors être publiée sur des sites ou des plateformes avec une plus jolie apparence qu'un simple screenshot.

Les retours sur l'outil sont pour le moment très positifs et permettent de varier les visuels liés aux tweets.