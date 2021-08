Un haut responsable américain l’avait promis, le sommet sur la cybersécurité voulue par Joe Biden, organisé le 25 août, a bien débouché sur des propositions concrètes. Le président américain, échaudé par les affaires SolarWinds et Colonial Pipeline, a émis le souhait de voir le secteur privé prendre ses responsabilités sur les questions de cybersécurité. Il a déclaré aux PDG présents lors de la réunion, « la plupart de nos infrastructures critiques sont détenues et exploitées par le secteur privé, et dont le gouvernement fédéral ne peut pas relever ce défi seul ».

Le président a été entendu. Tout du moins par les PDG des grandes entreprises technologiques. Google s’est engagé à investir dix milliards de dollars sur cinq ans, notamment pour renforcer la chaîne d’approvisionnement logiciel et la sécurité des logiciels libres. Microsoft a signé le plus gros chèque : vingt milliards de dollars sur cinq ans pour la cybersécurité. Satya Nadella, son PDG, s’en est félicité sur Twitter.

Thank you @POTUS for convening a critical conversation on cybersecurity. Microsoft will invest $20 billion to advance our security solutions over the next 5 years, $150 million to help US government agencies upgrade protections, and expand our cybersecurity training partnerships.

— Satya Nadella (@satyanadella) August 25, 2021