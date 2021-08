Malgré les avantages des campagnes emailing et d'une manière générale du mail, il y a de nombreux critères à prendre en compte pour ne pas voir toutes les campagnes atterrir en spam. En effet, sur certains systèmes d'exploitation par exemple, le design de l'email ne peut être vu. S'ils ne peuvent le voir, les destinataires ne peuvent accéder à la campagne d'email marketing !

Unspam.email est un outil de test de spam en ligne pour les e-mails. Il permet d'améliorer la délivrabilité et la réputation des campagnes d'emailing. Le service analyse les principaux aspects d'un mail, renvoie un score de spam (sur 100), propose des conseils pour améliorer la délivrabilité et prédit les résultats avec une carte thermique de votre newsletter.

Un outil pour éviter de finir dans les spams

Parmi les fonctionnalités intéressantes de l'outil on peut citer : les listes noires (afin de vérifier si le domaine ou l'adresse IP est blacklisté). L'outil s'assure alors que tout le monde peut lire le mail, notamment grâce à un aperçu de ce dernier (sur mobile, tablette et ordinateur). L'accessibilité est également vérifiée afin que tout le monde puisse voir les dessins, images et le contenu du mail.

Enfin, Unspam.email utilise un système de suivi par carte thermique pour voir où les abonnés regardent. Une fois que les emails peuvent atteindre et être vus par tous ceux qui s'inscrivent à votre liste, il est important de s'assurer que le message est efficace.

Unspam.email est un outil payant profitant d'une offre à vie en ce moment. Ainsi pour 59 dollars au lieu de 640 dollars, il est possible de profiter de 500 tests par mois, de prévisualiser 500 emails, d'obtenir 200 cartes thermiques etc.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.