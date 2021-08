Après Facebook et Snapchat, TikTok pourrait bientôt faire son entrée sur le marché de la réalité augmentée (AR). Le réseau social teste actuellement en version bêta TikTok Effect Studio, permettant de créer des filtres et des expériences reposant sur cette technologie.

TikTok Effect Studio pourrait bientôt voir le jour

Depuis plusieurs années, la réalité augmentée envahit nos écrans. Progressivement, elle devient un élément essentiel autant pour le développement des marques que pour une expérience utilisateur optimale. Pour cette raison, de nombreuses plateformes sociales ont présenté, progressivement, des fonctionnalités de créations de contenu en AR.

Cette fois-ci, c’est TikTok qui met un pied dans ce secteur, rapporte l’expert des réseaux sociaux Matt Navara. Depuis un site baptisé “Effect House”, les créateurs et les développeurs peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour avoir un accès anticipé à Effect Studio. Pour le moment, seuls certains pays, dont les États-Unis, peuvent le faire.

Pour en profiter, il suffira aux intéressés de remplir un formulaire. Ils devront y indiquer leur nom, leur adresse e-mail, certaines informations à sur leur compte TikTok, leur entreprise, et s’ils possèdent un Mac ou un PC. Leur niveau d’expérience dans la création en réalité augmentée ainsi que des exemples de leurs réalisations devront également être fournis. Le développeur devra aussi signaler s’il compte utiliser Effect Studio pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Au sein de ce ‘studio’, une multitude d’outils permettant de réaliser des filtres en réalité augmentée seront disponibles. Pour le moment, aucun détail n’a été apporté sur les fonctionnalités offertes. La plateforme décrit son projet comme une 'expérience précoce', qui est seulement en phase de test.

Une nouveauté qui devrait attirer plus de marques sur TikTok

Au fur et à mesure que TikTok gagne en popularité, la demande de la part des marques pour développer des filtres en réalité augmentée sur le réseau social augmente.

« La plateforme étant un réel outil de positionnement stratégique auprès des jeunes, c’est un levier capital pour les marques. Cela permet de rendre les challenges beaucoup plus interactifs en y ajoutant une dose de réalité augmentée, mais aussi d’aller viser plus loin en termes de créativité », nous explique Marcus Benisty, co-fondateur et AR Social Head chez The Sun Project.

L’arrivée d’un outil de création offrirait de nouvelles opportunités sur TikTok, autant aux marques et aux développeurs qu’aux studios spécialisés. Mêlé aux options d’achats intégrés, cela permettrait au réseau social de s’imposer comme un élément essentiel d’une stratégie de communication.

« Niveau marketing, il y a aujourd’hui un ticket d’entrée si l’on souhaite poster un Branded Effect sur TikTok, ce qui n’est le cas sur aucune autre plateforme. C’est un fonctionnement différent des plateformes classiques. Sur Facebook, Instagram ou Snapchat, c’est aux marques de créer leur propre expérience en natif avec nous, puis d’y ajouter une brique médiatisation si elles le souhaitent », développe Marcus Benisty.

Si TikTok Effect Studio voit le jour, l’entreprise devra redoubler d’efforts pour l’imposer face à ses concurrents, qui ont déjà un train d’avance. En effet, Snapchat a grandement contribué à la popularisation et à la mutation de la réalité augmentée avec les Lenses. En parallèle, l’entreprise a développé de nombreux outils pour les utilisateurs souhaitant créer des filtres. De son côté, Facebook a mis au point Spark AR, un logiciel lancé en accès restreint, puis ouvert à tous depuis 2019.