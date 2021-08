L’annonce du déploiement par Apple de nouveaux outils pour détecter les images de pédopornographie a créé une vive controverse. Si la firme a avoué avoir mal présenté ses fonctionnalités, une enquête du média 9to5Mac démontre que la firme de Cupertino scanne les courriels des utilisateurs d’iCloud Mail depuis deux années déjà.

Lors des sorties d’iOS 15 et d’iPadOS 15 plus tard cette année, Apple déploiera une fonction, uniquement aux États-Unis, permettant de détecter des photos liés à la pédopornographie dans les iPhone et autres appareils tournant sous iOS. En conséquence, des défenseurs de la protection des données ainsi que des experts en cybersécurité ont demandé à la marque à la pomme de revoir ses plans, en vain pour le moment.

Selon 9to5Mac toutefois, cette manière de faire n’est pas inédite pour l’entreprise. Une page d’Apple sur la sécurité des enfants, désormais archivée, faisait en effet mention, en 2019, de l’utilisation « d’une technologie de comparaison d'images pour aider à trouver et à signaler l'exploitation des enfants », ainsi que de l’usage des « signatures électroniques pour trouver les cas d'exploitation d'enfants présumés ».

Par ailleurs, Jane Horvath, responsable de la protection de la vie privée chez Apple, a déclaré en 2020 que la société « utilise une technologie de filtrage pour rechercher les images illégales » et qu’elle « désactive les comptes si elle trouve des preuves de matériel d'exploitation d'enfants ». Interpellé, le média a contacté un porte-parole de l’entreprise qui lui a bel et bien confirmé qu’Apple scannait les messages sur iCloud Mail pour y détecter des images à caractère pédopornographique, il a néanmoins déclaré que ce n’était pas le cas pour les images d’iCloud Photos.

« Apple a également indiqué procéder à une analyse limitée d'autres données, mais n'a pas voulu me dire de quoi il s'agissait, si ce n'est qu'elle a laissé entendre que c'était à une échelle minuscule. Elle m'a précisé que les "autres données" n'incluent pas les sauvegardes iCloud », continue 9to5Mac.

Ces révélations, en plus de l’arrivée des nouvelles fonctions pour scanner ses appareils, ternissent l’image d’Apple, qui met habituellement l’accent sur la sécurité et la protection des données de ses utilisateurs.