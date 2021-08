Le 18 août, Chainalysis, spécialiste de l’analyse des blockchains, a dévoilé son classement annuel des pays dans l’adoption des cryptomonnaies. Une croissance importante est observée par rapport à la même période l’année précédente, atteignant 881%.

Pour offrir des résultats objectifs, l’entreprise a inclus 150 nations et s’est basée sur trois critères : la valeur des cryptomonnaies reçues, la valeur du détail transféré par habitant, le volume d’échange peer-to-peer (P2P). Le but est de ne pas seulement considérer les pays ayant des niveaux d’adoptions élevés grâce aux professionnels ou aux institutions. En effet, Chainalysis se concentre aussi sur ceux où les particuliers l’utilisent en grand nombre.

Les cryptomonnaies gagnent du terrain dans les pays émergents

De manière globale, le marché mondial a connu une croissance sans précédent. Cela s’explique par le fait que de nombreux pays émergents ont adopté les cryptomonnaies. Parmi eux, le Vietnam, l’Inde ainsi que le Pakistan, qui sont tous les trois en tête du classement. La France ne figure pas dans les vingt premiers.

Certains d’entre eux utilisent les cryptomonnaies afin de protéger leurs économies de la dévaluation monétaire et pour effectuer des transactions commerciales. De plus, certains expatriés s’en servent pour effectuer des transferts de fonds à leur famille, restée dans leur pays d’origine. Ce fut un des arguments du président du Salvador, Nayib Bukele, lors de l’adoption du bitcoin comme monnaie légale.

Ce sont pour les mêmes raisons que les plateformes P2P progressent rapidement dans de nombreux pays émergents. Parmi eux, le Kenya, le Nigeria, mais aussi le Venezuela. Des volumes importants de transactions y sont réalisés, permettant aux utilisateurs d’échanger directement entre eux. Ils n’ont alors pas besoin de passer par un intermédiaire ou des plateformes centralisées comme Coinbase.

« L'Asie centrale et méridionale, l'Amérique latine et l'Afrique envoient plus de trafic web vers les plateformes P2P que les régions dont les pays ont tendance à avoir des économies plus importantes, comme l'Europe occidentale et l'Asie de l'Est », explique Chainalysis dans son étude.

Ainsi, les résultats soulignent une nouvelle tendance : les habitants de ces régions se tournent vers des plateformes décentralisées pour faire un premier pas dans le monde des cryptomonnaies. En cause, le fait qu’ils n’aient « pas accès à des plateformes d’échanges centralisées » et que ces monnaies numériques soient sans frais.

Les marchés chinois et américain reculent

En revanche, les marchés chinois et américain ne suivent pas. La Chine, qui était à la quatrième place en 2020, recule à la treizième position. Les États-Unis passent de la sixième à la huitième. Cela s’explique par une baisse importante de leurs volumes d’échange P2P par rapport au nombre d’internautes.

Pour les États-Unis, l’institutionnalisation des échanges serait la raison principale de cette régression. De nombreuses entreprises comme PayPal investissent sur ce secteur. C’est également le cas en Europe de l’Ouest et en Asie de l’Est.

Dans le cas de la Chine, les mesures prises à l’encontre des cryptomonnaies ont grandement contribué à cette chute. La Banque centrale du pays a récemment appelé à la fermeture d’une entreprise soupçonnée de « fournir des services logiciels pour les transactions en monnaie virtuelle ».

« Le point à retenir est le suivant : l'adoption des cryptomonnaies a explosé au cours des douze derniers mois, et la variation dans les pays qui y contribuent montre que c’est un phénomène véritablement mondial » insiste Chainalysis. Ce dernier présage une croissance « explosive » de la finance décentralisée au cours des prochains mois.