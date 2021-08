Ce lundi 23 août, PayPal a annoncé que ses utilisateurs britanniques bénéficieront d’un nouveau service dédié aux cryptomonnaies. Ils pourront désormais en acheter, en stocker, mais aussi en vendre directement sur la plateforme de paiement. Ils auront le choix entre plusieurs cryptodevises, dont le bitcoin, le bitcoin cash, l’ether ou encore le litecoin.

PayPal s’ouvre un peu plus aux cryptomonnaies

Après s’être retiré du projet Libra développé par Facebook en 2019, PayPal a poursuivi le développement de services tournés vers l’utilisation de cryptomonnaies. En mars dernier, l’entreprise s’offrait la start-up israélienne Curv, spécialisée dans la gestion et le stockage des cryptodevises. Deux semaines plus tard, elle dévoilait un service de paiement en cryptomonnaies destiné dans un premier temps aux utilisateurs américains.

C’est à présent au Royaume-Uni que PayPal étend son service. Un nouvel onglet intégrera la plateforme dès cette semaine. Il contiendra le cours en temps réel, ainsi que des informations sur les différentes devises disponibles. Étant un service destiné au grand public, les risques liés à l’achat, à la vente, ou à l’utilisation de cryptomonnaies seront expliqués. L’objectif est d’offrir une meilleure compréhension de leur fonctionnement, et pourquoi pas rendre accessible un domaine qui peut parfois sembler obscur.

« Cela marche très bien aux États-Unis », a affirmé Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général de la blockchain, des cryptodevises et des monnaies numériques chez PayPal à CNBC. « Nous nous attendons à ce que ce soit également le cas au Royaume-Uni ».

L’entreprise prend un nouveau virage

« La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l’argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques », développe Jose Fernandez da Ponte. Progressivement, PayPal se métamorphose en une super-application, un modèle qui cartonne en Chine.

Pour assurer cette transformation, PayPal prévoit de nombreuses fonctionnalités. Parmi elles, le dépôt direct amélioré, l’encaissement de chèques, les outils de gestion de budget, le paiement de factures, la gestion d’abonnements, l’épargne, mais aussi une option permettant de payer un achat plus tard suite au rachat de la fintech Honey en 2019.

L’objectif est de ne plus être considérée comme une simple solution de paiement, mais un réflexe pour les achats et la finance, aussi bien en ligne que hors ligne. La firme souhaite développer tout un écosystème en intégrant même une messagerie et des fonctionnalités d’e-commerce. Une sorte de WeChat occidental en somme.

PayPal, qui compte plus de 400 millions de comptes actifs, s’impose comme un produit essentiel de l’économie numérique émergente dans plusieurs régions du monde. « Nous avons vraiment l’ambition de continuer à élargir notre gamme de produits aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi sur d’autres marchés », a expliqué Jose Fernandez da Ponte. Face à la concurrence, PayPal redouble d’efforts afin que ses utilisateurs ne migrent pas vers une autre plateforme, notamment Revolut, qui rencontre également un grand succès.