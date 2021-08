Google Agenda lance le 30 août une nouvelle fonctionnalité qui vise les employés en travail hybride. À partir de cette date, il sera enfin possible de spécifier à ses collègues son lieu de travail en fonction des jours de la semaine.

Google Agenda continue de s’adapter au télétravail. Alors que de nombreuses entreprises ont annoncé des plans de retour au bureau avec l’assouplissement des restrictions sanitaires certaines ont fait le choix d’un modèle hybride qui donne aux employés la possibilité de travailler à distance pendant un certain nombre de jours/heures par semaine. Mais devoir se renseigner pour savoir quel collègue sera en présentiel ou non à la prochaine réunion peut engendrer de la frustration.

Préciser son lieu de travail dans Google Agenda

Google Agenda s'enrichit ainsi d'une nouvelle fonctionnalité très pratique permettant d’indiquer son lieu de travail en fonction du jour de la semaine. À partir du 30 août, il sera possible de configurer une routine hebdomadaire sur l'agenda partagé pour spécifier à ses collègues les jours de travail à distance ou au bureau. Toutefois, seules les personnes ayant un accès libre/occupé à votre agenda seront en mesure de voir votre lieu de travail. Selon Google, la fonctionnalité de localisation facilitera « la planification de la collaboration en personne ou la définition des attentes dans un lieu de travail hybride. »

La fonctionnalité sera déployée à partir du 30 août à tous les utilisateurs des plans Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et Nonprofits, ainsi que sur les clients de G Suite Business. L’option sera désactivée par défaut et il faudra se rendre dans le menu des paramètres de l'agenda pour l’activer. Les lieux de travail disponibles seront Bureau, Domicile, Non spécifié, ou Ailleurs. Pour les administrateurs il sera néanmoins possible de contrôler l'utilisation de cette fonctionnalité dans leur organisation avant cette date.

Cette fonctionnalité fait écho à une hausse de la popularité du travail à domicile et du travail hybride en raison de la pandémie. Plus tôt dans l’année Google activait une option permettant d’indiquer dans les options de réponses à une invitation Google Agenda si l’on prévoit de participer à la réunion en présentiel ou à distance.