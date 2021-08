Quand on pense aux startups, on pense aux levées de fonds, à la valorisation et aux chiffres qui font rêver. Mais en réalité, quels sont les différents revenus de ces entreprises ? Bien que certaines ne dévoileront jamais ce genre d'informations, d'autres le font en toute transparence, comme le montre l'outil du jour !

MakerLead propose un classement de plus de 100 startups, indiquant leurs revenus mensuels. L'objectif de l'outil est simple : offrir une vision claire de ce qui se passe sur la scène des startups indépendantes. Cet outil gratuit a été développé par Lamine qui recherchait un moyen simple d'avoir toutes les startups "open" sur un tableau de bord simple. L'outil se destine ainsi aux makeurs et aux entrepreneurs.

Un outil qui offre des informations importantes, souvent inaccessibles

Une fois sur le site, il est possible de classer les startups par revenus, mais aussi en tapant des mots clés présents dans la description des startups.

Parmi les startups affichées, on retrouve : Pixel True, GuruHotel, GrowSurf, HelloGuru, InfluenceKit et bien d'autres.



Pour information, les données proviennent de indiehackers. Les entreprises connectent leur compte Stripe sur indiehackers et les données sont ensuite agrégées à MakerLead !

À l'avenir, on peut imager, ou espérer que des startups plus grosses jouent la transparence et affichent leurs revenus.