Chaque jour, des millions de personnes se rendent sur différents sites internet. En fonction des outils mis en place, il est possible de recibler ces derniers via de la publicité. Cependant, sans les bonnes technologies ou sans formulaires remplis, il est impossible de savoir qui sont ces personnes.

Clearbit est un outil marketing B2B complet permettant de mieux comprendre les clients, identifier les prospects et surtout personnaliser les différentes interactions (sales ou marketing). L'entreprise propose plusieurs freetool, comme Weekly Visitor Report.

Une source de données complète pour les équipes marketing



Cet outil gratuit envoie chaque semaine un rapport avec les différentes entreprises s'étant rendues sur votre site. Ainsi, il est possible d'avoir une visibilité développée et d'optimiser les actions marketing et business à venir.

Pour utiliser Weekly Visitor Report, il faut fournir une adresse mail sur laquelle les rapports seront envoyés, puis installer un script dans le code HTML du site.

Ensuite, l'outil travaille seul et envoie tous les vendredis un rapport complet et interactif des différentes entreprises ayant visité le site. L'outil fait correspondre les adresses IP avec des entreprises, ce qui permet d'alimenter les rapports. Dans le rapport, plusieurs informations sont fournies comme :

le nom de l'entreprise

le pays de l'entreprise

l'industrie

une fourchette sur le nombre d'employés

le nombre de visite

un top 3 des pages les plus vues

le nombre de visiteurs en fonction de l'industrie

le nombre de visiteurs en fonction du nombre d'employés

le nombre de visiteurs en fonction du pays

le nombre de visiteurs en fonction du tag de l'entreprise (B2B, B2C...)

le nombre de visiteurs en fonction du revenu annuel estimé

et bien plus !

À noter, d'autres fonctionnalités vont être développées à l'avenir ! Weekly Visitor Report est un outil gratuit qui permet d'ajuster les actions mises en place par les équipes sales et marketing et ainsi augmenter la visibilité et les revenus de l'entreprise ! Grâce à certaines données, il est également possible d'améliorer l'expérience utilisateur.