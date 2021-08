Elon Musk affirme que sa société Tesla est en train de développer des robots humanoïdes. Un prototype est censé voir le jour dans le courant de l'année prochaine. Elon Musk n'a pas fini de nous surprendre. Ce robot humanoïde pourrait s'appuyer sur l'expérience de Tesla en matière de technologies autonomes. Les logiciels qui alimentent l'Autopilot des véhicules électriques de la marque pourraient permettre à ce robot humanoïde de voir le jour.

Un robot humanoïde fabriqué par Tesla en 2022 ?

Dans le passé, Elon Musk avait déjà exprimé ses craintes quant au développement de l'intelligence artificielle. Avant de recevoir une vague de critiques, il a préféré prendre les devants pour préciser que ce robot humanoïde est « destiné à être amical », et surtout que Tesla conçoit ce robot de sorte que « vous puissiez le maîtriser ». Selon les informations partagées par Tesla, il mesurera 1,80 m, pèsera 125 kg et aura un écran à la place du visage. Ce robot sera capable de courir sans s'arrêter à une vitesse de 8 km/h. Musk précise que le nom de code du robot au sein de l'entreprise est « Optimus ».

Elon Musk explique que : « ce robot humanoïde sera conçu pour accomplir des tâches dangereuses, répétitives ou ennuyeuses. Je pense qu'à l'avenir, les métiers physiques seront un choix, si vous voulez le faire, vous le pourrez, mais des robots seront là pour remplacer les humains qui ne veulent plus le faire ». Les premières lignes d'Optimus ont été révélées à la fin de l'événement "AI Day" organisé par Tesla. L'entreprise d'Elon Musk en a profité pour présenter les technologies d'intelligence artificielle sur lesquelles elle travaille dans le but d'équiper un jour les véhicules électriques avec des technologies de conduite autonome.

La nouvelle lubie d'Elon Musk

Comme le précise The Verge, l'histoire de Tesla est parsemée d'idées fantaisistes qui n'ont parfois pas abouti. C'est notamment le cas de ce réseau de super-chargeurs alimentés par l'énergie solaire. Difficile de dire si ce robot humanoïde verra effectivement le jour mais c'est bien grâce à la volonté et la persévérance d'Elon Musk que cette entreprise en est là aujourd'hui, alors pourquoi pas... Pénétrer le marché de la robotique n'est pas si simple, mais comme tout semble réalisable avec Elon Musk, mieux vaut patienter et observer.

La présentation de ce robot humanoïde est l'exemple parfait de la maîtrise de la mise en scène et du marketing de Tesla. C'est pourtant simple : il suffit de présenter des produits passionnants qui verront le jour "dans les années à venir" et c'est un cocktail idéal pour créer de l'espoir et de la passion auprès des partisans de Musk, mais aussi de ses employés, ses clients et ses investisseurs. Un art maîtrisé à la perfection par Elon Musk. Le fondateur de Tesla a précisé que le robot n'était pas destiné à aider à la fabrication de Tesla, mais que l'entreprise profite des recherches effectuées sur la conduite autonome pour fabriquer un robot.