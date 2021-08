Waymo, la filiale d’Alphabet qui est également la maison mère de Google, vient de dévoiler ses avancées en matière de conduite autonome (pdf) en fournissant une mise à jour de son intelligence artificielle Waymo Driver ainsi que plus de détails sur ses tests de conduite autonome.

Commencé il y a plus de dix ans, le projet Waymo a pu, grâce aux milliards de dollars injectés par Google, prendre une avance considérable sur ses concurrents. Il y a un an, elle a même franchi une étape historique en lançant son programme de taxis entièrement sans chauffeur en Arizona alors que de nombreux rivaux ont abandonné la conduite autonome (Uber Technologies et Lyft), ou se sont vendus à des rivaux (Zoox, qui a été racheté par Amazon).

Waymo Driver : une intelligence artificielle qui ne cesse de faire des progrès

Fort d’un parc automobile composé de 600 Chrysler Pacifica modifiées, Waymo a déjà parcouru 32 millions de kilomètres à travers une dizaine d'États américains ainsi que 32 milliards de kilomètres en simulation. Ce nombre de kilomètres avalés a permis à la société de constituer une banque de données très fournie, alimentant son logiciel de conduite autonome appelé Waymo Driver. Entre les rues étroites, les changements drastiques d'altitude et les intersections au sommet des collines, San Francisco n'est pas une ville facile à conduire, ce qui en fait un terrain d'essai efficace pour son système. Waymo affirme ainsi que son intelligence artificielle peut reconnaître et s'adapter aux comportements de conduite locaux, comme la voie à emprunter à chaque intersection. Waymo Driver peut également détecter de petits objets et mouvements à distance, comme la porte d'un camion au milieu de la circulation ou une personne qui saute pour livrer un colis et même comprendre la différence entre un panneau stop et son reflet.

De nouveaux projets à venir pour la société

En plus du milliard de dollars que Waymo dépense chaque année pour son fonctionnement, celle-ci a également levé en juin dernier 2,5 milliards de dollars auprès de différents investissements afin de mener à terme ce projet aux coûts vertigineux. L’entreprise ambitionne en effet d’ouvrir son service de robots taxis dans d'autres villes aux Etats-Unis et continuer d’optimiser son intelligence artificielle. Par ailleurs, Waymo a annoncé hier vouloir se renforcer dans les camions autonomes avec la construction d’un centre de livraison de marchandises à Dallas-Fort Worth et s'associe à Ryder pour les services de gestion de flotte.

Mais la partie est loin d'être gagnée pour l’entreprise. La conception d'une intelligence dédiée à la conduite sans chauffeur se révèle en effet bien plus complexe qu'escompté, et même Elon Musk qui fait de la conduite autonome son cheval de bataille admet qu’il a sous-estimé les difficultés pour développer une voiture autonome.