Dom Hofmann, l’un des cofondateurs de Vine et de son successeur Byte, a annoncé sur Twitter le 18 août un nouveau projet appelé Supdrive. Il s’agit d’une console de jeux d’un genre particulier puisqu’elle lira des jeux sous la forme de jeton non fongible (NFT).

Chaque copie d’un jeu NFT aura une caractéristique le rendant unique

Supdrive utilisera un NFT comme une cartouche de jeu virtuelle. Il fonctionnera comme un firmware, c’est-à-dire un petit programme intégré à un matériel informatique précis, par exemple, une cartouche de gameboy.

Le NFT est par nature unique, il permet d’acheter et vendre la propriété d’un objet numérique et d’en garder la trace grâce à la blockchain. Le format est en train de se populariser récemment, Louis Vuitton a lancé un jeu mobile qui intègre des NFTs, le créateur du Web a vendu son code source sous ce format, etc.

L’idée de Dom Hofmann est de vendre un nombre limité d’éditions d’un jeu vidéo et de rendre chaque copie unique. Telle version aura une palette de couleurs différentes, telle autre un niveau de difficulté supérieur, etc.

The Verge rapporte que Dom Hofmann compare son analyse à un autre projet blockchain appelé Art Blocks. Ce dernier offre la possibilité de fabriquer des programmes pour créer une œuvre de manière procédurale et la stocker sur la blockchain. Ensuite, chaque client acquiert l’œuvre en NFT. Chaque version achetée est unique, car une petite partie de la création est modifiée.

Dom Hofmann prévoit la sortie de Supdrive en octobre 2021

Hofmann a déjà développé un jeu pour Supdrive nommé Origin. À long terme il espère qu’une communauté s’emparera de Supdrive pour y développer d’autres jeux. Il a également pour ambition de créer des jeux plus aboutis que ce qu’il est mesure de faire actuellement. Pour le moment, seuls des jeux d’arcade vieillissant comme Pac-Man ou Asteroid semblent possibles à réaliser.

Sur le Discord de Supdrive Dom Hofmann a promis de tenir la communauté au courant de ses mises à jour jusqu’à la sortie de sa « console ». Pour l’instant le co-fondateur de Vine reste avare en détail sur le fonctionnement de son système, le nombre de copies disponibles par jeu, leurs prix, etc. Il espére une sortie en octobre 2021.