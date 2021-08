Adobe vient d’annoncer l’acquisition d’une nouvelle entreprise : Frame.io. Pour rappel, cette dernière propose un logiciel permettant aux professionnels un service de montage vidéo collaboratif. L’objectif de cette acquisition pour Adobe est déjà tout tracé : intégrer ce système de collaboration dans ses logiciels Premiere Pro et After Effects.

Vers plus de collaboration sur les logiciels Adobe

Jeudi 19 août, Adobe a annoncé le rachat de l’entreprise Frame.io pour un montant de 1,275 milliard de dollars. Fondée en 2014, la société est notamment à l’origine d’une plateforme collaborative du même nom à destination des monteurs et producteurs de vidéos. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’un environnement sécurisé permettant d’accéder à des séquences d’une vidéo, collaborer en temps réel dessus et pour finir, télécharger ces séquences en temps réel.

Via cette acquisition, Adobe prévoit logiquement d’incorporer l’expertise de Frame.io dans certains de ses logiciels. Pour le moment, la firme américaine annonce travailler sur une intégration dans ses outils de montage vidéo Premiere Pro et After Effects. À terme, l’entreprise explique vouloir faciliter le travail d’équipe entre l’ensemble des applications Creative Cloud.

« Avec cette acquisition, nous accueillons une incroyable équipe orientée client et nous ajoutons les capacités de workflow cloud-native de Frame.io pour rendre le processus créatif plus collaboratif, plus productif et plus efficace afin de libérer davantage la créativité de tous », explique Scott Belsky, directeur des produits et vice-président exécutif d’Adobe Creative Clouds. Selon lui, « nous sommes entrés dans une nouvelle ère de créativité connectée, profondément collaborative, et nous imaginons un monde où chacun peut participer au processus créatif ».

Emery Wells, PDG de Frame.io, déclare de son côté via un billet de blog : « Notre mission commune avec Adobe consistera à poursuivre le développement de Frame.io avec des ressources accrues, tout en continuant à prendre en charge un large écosystème de flux de travail. Au fil du temps, vous pouvez vous attendre à ce que Frame.io soit plus profondément intégré aux applications créatives d'Adobe, l'objectif étant de faire de Premiere Pro la plateforme de montage vidéo la plus collaborative au monde. Avec l'union de nos deux entreprises, les possibilités sont illimitées ».