Après avoir signé un second trimestre record et lancé les recommandations de lieux dans Snap Map, le réseau social Snapchat vient de présenter un nouvel outil pour rester à la mode. Du nom de Snapchat Trends, la plateforme va ainsi permettre de suivre en un clin d’œil les sujets les plus populaires.

Le Google Trends de Snapchat vient d’être lancé

Par le biais d’un communiqué de presse publié le 17 août, Snapchat a pris le temps de présenter un nouvel outil : Snapchat Trends. Avant d’entrer dans le vif du sujet, la plateforme précise que près de 293 millions d’utilisateurs actifs par jour utilisent ses services afin de communiquer et partager des moments de vie.

Par le biais de ce nouveau dispositif, le réseau social annonce pouvoir donner « un aperçu des sujets et des moments les plus pertinents pour la génération Snapchat ». La plateforme explique ainsi que Snapchat Trends peut afficher les mots-clés les plus populaires que ses utilisateurs partagent par le biais des Stories publiques et la section My Stories.

« Pour les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu, Snapchat Trends offre une toute nouvelle source d'information sur la génération Snapchat et permet d'en savoir plus sur la communauté Snapchat et les sujets qui l'intéressent », précise le réseau social.

Grâce à cet outil, le réseau social souligne qu’un « certain nombre de partenaires » ont réussi à obtenir de nouvelles informations et adapter leur stratégie en conséquence. Snapchat Trends est pour le moment disponible dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie. Son utilisation est gratuite et ne nécessite pas la création d’un compte Snapchat.

Dans les détails, Snapchat Trends affiche tout d’abord le top des trois tendances de la semaine dernière. En cliquant sur l’une d’entre elles, vous pourrez y découvrir les mots-clés les plus populaires ainsi que leur évolution dans le temps. Si vous souhaitez découvrir l’activité de mots-clés spécifiques, sachez qu’une barre de recherche est aussi disponible. Il est ainsi possible de comparer les performances de cinq mots-clés maximums.