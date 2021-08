La conception de vidéos comme des tutoriels, demande à minima de connaissances techniques ou alors une grande patience. Ajouter du texte sur les vidéos, parfois une voix off ou encore intégrer des animations pour rendre la vidéo pertinente, sont certains des éléments à intégrer. Au préalable, il faut s'assurer d'avoir une vidéo de qualité, sans bugs.

Pour faciliter cela, il existe des outils pour enregistrer son écran et surtout éditer les vidéos, comme ScreenToVideo. Avec son interface intuitive, ScreenToVideo est dotée des outils nécessaires pour créer une video interactive en quelques minutes.

Un gain de temps au quotidien pour la réalisation de tutoriels

D'un simple clic, il est possible d'activer l'enregistreur d'écran intégré pour capturer une fenêtre précise sur l'ordinateur, l'ensemble de l'écran ou une zone précise. Il est possible d'enregistrer la webcam, votre voix et les sons du système. Des outils de croquis sont également disponibles pour facilement dessiner sur un tableau blanc.

La seconde étape consiste à éditer la vidéo. Pour cela, ScreenToVideo offre de nombreux outils : ajouts de texte, de formes, l'intégration de Google Text-to-Speech. Un système de glisser-déposer permet une itération rapide et un temps de configuration réduit. D'autres vidéos peuvent également être insérées ainsi que des images. Pour finir, la vidéo peut être exportée au format MP4 ou WMV et même .GIF.

Cet outil payant est proposé à vie pour seulement 39 dollars au lieu de 79 dollars. Pour ce prix, un accès à l'enregistreur de vidéos et à l'éditeur est inclus, ainsi que des enregistrements illimités, sans filigrane et surtout un accès complet à toutes les fonctionnalités, même celles à venir.

