Suite à la finalisation de l'acquisition de Slack le 21 juillet pour 28 milliards de dollars, Salesforce a annoncé aujourd'hui une première salve de fonctionnalités visant à intégrer les solutions Salesforce au sein de Slack. L’objectif à terme est de faire du service de messagerie une interface de communication universelle pour l’ensemble de ses solutions et services.

Le géant du CRM vient d’annoncer les premières intégrations entre Slack et Salesforce qui visent à connecter les employés, les clients et les partenaires sur une seule et même plateforme. « La façon dont les gens travaillent ensemble a fondamentalement changé, c'est pourquoi nous apportons la puissance de Salesforce... directement dans Slack pour rencontrer les gens là où ils sont déjà. Nous avons vu une occasion spéciale de réunir deux entreprises et deux produits », a déclaré Rob Seaman, Senior Vice President de la gestion des produits chez Salesforce, à VentureBeat. En intégrant dans un premier temps Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, et Tableau, ces différentes intégrations se destinent avant tout aux équipes ventes, marketing et service, mais d'autres intégrations devraient suivre rapidement.

Des salles de discussion pour les forces de vente

Salesforce introduit des espaces Slack « Account » et « Deal » dans Sales Cloud, pour permettre aux parties impliquées dans une vente d'interagir tout au long du cycle de transaction client. Une nouvelle fonctionnalité complémentaire, intitulée « Automated daily briefs », fournit quant à elle une liste quotidienne des tâches, des réunions, des affaires prioritaires et des modifications apportées aux enregistrements Salesforce dans Sales Cloud. Parallèlement, Swarming et Expert Finder, deux nouvelles fonctionnalités de Service Cloud, créent un canal Slack pour les équipes de service afin de collaborer sur des cas hautement prioritaires et d'identifier automatiquement les experts à ajouter à un canal Swarming en fonction de leur disponibilité, de leur capacité et de leurs compétences.

Des alertes pour les équipes marketing

Du côté de Marketing Cloud, Salesforce souhaite permettre aux équipes de partager des informations sur les performances marketing. Tirant partie de la solution Datorama, que Salesforce a racheté en 2018, Slack peut désormais envoyer des notifications automatiques au sein des canaux lorsqu’un évènement important se produit lors d’une campagne marketing. Il existe également des intégrations avec Tableau (que Salesforce a racheté en 2019 pour 15,7 milliards de dollars) permettant de paramétrer des alertes chaque fois que des données considérées comme importantes sont mises à jour dans Tableau. Il est également possible d’obtenir un condensé quotidien des mesures clés directement dans Slack.

Néanmoins ce n’est que le début de l’intégration entre les 2 logiciels et d’autres fonctionnalités devraient être annoncées le mois prochain lors de la conférence annuelle Dreamforce.