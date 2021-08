Lorsque vous collectez un grand nombre de données dans le cadre d'un projet, il est essentiel de mettre ces dernières en forme à travers des tableaux ou des graphiques. La création de ces derniers sous WordPress s'avère être un vrai casse-tête, voire impossible. Pour vous faciliter la tâche, je vous propose de découvrir wpDataTables. Un plugin qui permet de créer des tableaux et graphiques directement dans votre WordPress en quelques minutes seulement et utilisé par plus de 30 000 entreprises.

Un outil intuitif pour mettre en valeur vos données facilement sur WordPress

Les graphiques et tableaux créés sont tous responsives et s'adapteront directement à l'appareil utilisé pour consulter votre page web ou votre article. Les tableaux peuvent être édités en front ou en back-end. Du côté des fonctionnalités, wpDataTables en offre un grand nombre comme les filtres, le formatage conditionnel, les multi-critères ou encore l'affichage responsive.





Au niveau de la création, vous avez deux possibilités : créer un tableau lié à une source de données existante ou bien créer from scratch. Si vous décidez d'importer les données, wpDataTables supporte les requêtes MySQL, les Google Spreadsheets, Excel, CSV et bien d'autres. Aucune ligne de code n'est nécessaire pour créer un tableau ou un graphique. Utilisez wpDataTables, personnalisez le visuel désiré et copiez/collez le lien généré par l'outil !

Vous pouvez donner accès aux tableaux à divers utilisateurs, afin que ces derniers puissent ajouter des images, des textes ou encore des liens. En fonction des permissions accordées, ils pourront également supprimer, déplacer ou masquer des lignes et colonnes. wpDataTables permet d'utiliser des formules afin de calculer de manière automatique des sommes, moyennes, des minimums ou maximums de valeurs renseignées.

Si vous préférez créer un graphique, le fonctionnement est très simple. Vous aurez accès aux modèles de Google Charts, HighCharts et Charts.js. L'édition du graphique se fait en live, ce qui permet d'afficher en temps réel les modifications effectuées.

Enfin, si vous devez réutiliser les informations d'un tableau ou d'un graphique, il est possible de relier plusieurs tableaux entre eux.

Profitez de 80% d'économie sur wpDataTables avec Appsumo

En ce moment, Appsumo propose un accès à vie l'outil, à partir de 49 dollars via un paiement unique. Grâce à l'offre, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de l'outil. En fonction du plan choisi, seul le nombre de domaines disponibles change.

Single : 49 dollars au lieu de 289 dollars : 3 domaines

Double : 98 dollars au lieu de 389 dollars, : 6 domaines

Multiple : 147 dollars au lieu de 489 dollars : 9 domaines

Par ailleurs, si vous n'êtes pas satisfait de l'outil, vous disposez de 60 jours pour annuler l'abonnement et ainsi récupérer votre argent.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.