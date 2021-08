Le 16 août 2021, SAP a annoncé le rachat de SwoopTalent, un logiciel de gestion des ressources humaines basé sur l’IA. L’outil s’intégrera à la suite SAP SuccessFactors qui fournit des services cloud en gestion du personnel. SAP et SwoopTalent ont convenu qu’aucun prix de vente, ou autres détails financiers, ne seraient communiqués.

Selon la cheffe de produit SAP Amy Wilson, l’utilisation d’IA pour la gestion des ressources humaines permet d’établir des profils de salariés grâce à plusieurs sources de données. Elle précise que cela se fait en prenant en compte les législations locales, le consentement, et par conséquent l'autorisation du salarié sur les données qu’il souhaite partager.

Si dans la théorie ces explications assurent un consentement libre de l’utilisateur, reste à voir si dans la pratique il est possible pour les entreprises clientes de SAP d’imposer indirectement certaines collectes données à leurs salariés. Grâce à la création de ces profils, un outil de recommandation de missions professionnelles et de formations doit voir le jour d’ici la fin de l’année 2021.

D’après une étude du cabinet de conseil McKinsey, rapportée par VentureBeat, 70% des dirigeants d’entreprise considèrent les logiciels de gestion du personnel comme une priorité absolue.

Basée à San Francisco, SwoopTalent a été fondée en 2012 par Satish Sallakonda et Stacy Chapman. « Avec ses services de gestion des ressources humaine, SAP a la bonne vision et la bonne stratégie pour fournir une technologie qui permet aux individus de se perfectionner et de construire leur carrière en fonction de leurs intérêts et de leurs compétences », estime Stacy Chapman, la PDG et fondatrice de SwoopTalent, dans un communiqué.

« En rendant les données relatives à la main-d'œuvre plus fiables et plus accessibles, nous aidons nos clients à acquérir des connaissances approfondies sur leur personnel afin d'améliorer, de renouveler et de redéployer efficacement leurs compétences », revendique dans le communiqué Meg Bear, directrice des produits SAP SuccessFactors.