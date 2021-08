OnlyFans, le célèbre service d'abonnement à des contenus photo et vidéo opère un tournant dans sa stratégie. Lassée de ne pouvoir se lancer sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple à cause de son contenu majoritairement pornographique, la société présente l’application OFTV. Le principe ne change pas, on retrouve du contenu de créateurs, mais avec une seule règle d’or : pas de nudité.

Avec près d'un million de créateurs et quelque 85 millions d'utilisateurs lui permettant de générer un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars en 2020 (sur lequel OnlyFans prélève 20 %, soit environ 400 millions de dollars de bénéfices), le réseau Onlyfans est devenu en quelques années un poids lourd du contenu pour adulte. Mais son abondance de nudité a empêché la plateforme de se lancer en tant qu'application sur le Play Store et l'App Store et se prive donc de leur exposition ainsi que d’un public mineur. C’est pourquoi la société propose désormais une nouvelle application disponible sur iOS et Android, appelée OFTV. On y retrouve de nombreux créateurs habituels d'OnlyFans, dont le contenu est débarrassé de toute nudité.

OnlyFans a lancé l'application en janvier, mais n'en a pas fait la promotion jusqu’alors. À partir de cette semaine, la société commence à cibler les personnes qui n'utilisent pas encore OnlyFans. Cela fait partie de la tentative de la société d'aller au-delà du contenu pour adultes et de se positionner comme une plateforme neutre aux côtés de Patreon et Substack, permettant aux artistes, musiciens et créateurs de monétiser leurs relations avec les fans. Après avoir constaté la popularité de ces plateformes, les grands réseaux sociaux tels que Youtube, Pinterest ou Facebook ont proposés des fonctionnalités similaires permettant aux fans de rémunérer les créateurs.

Avec ses 800 vidéos, le contenu d’OFTV est encore assez léger pour le moment. Il, à majorité éducatif, propose des cours de danse, de cuisine, de méditation, de surfs ainsi que diverses interviews de personnalités ainsi que des vlogs et enregistrements vidéo de podcasts. L’accès à OFTV est gratuit et la société ne prévoit pas d’y placer de publicité. Selon Tim Sokely, l’actuel PDG d’Onlyfans, « OFTV fournit un moyen super pratique pour les fans de regarder le contenu de leurs créateurs préférés. Il n'y a pas de contenu pour adultes sur OFTV. Comme il n'est pas monétisé et qu'il n'y a pas d'impact direct sur les revenus des créateurs, nous sommes en mesure d'être dans l'App Store. »

Le lancement d’OFTV intervient à un moment où OnlyFans tente de lever des fonds pour une évaluation de plus d'un milliard de dollars. Il est donc primordial d’attirer un maximum de créateurs grands publics et toucher plus de gens sur sa plateforme si elle souhaite convaincre les investisseurs de sa marge de progression.