TikTok a annoncé le 16 août avoir conclu un partenariat avec le site de partage vidéo Vimeo et la plateforme de conception graphique Canva pour aider les petites entreprises à rationaliser la production et la création de contenus publicitaire.

TikTok veut faciliter la création de publicité sur son site

Avec ce partenariat, intégrer à TikTok Ad Manager du contenu créé sur ces plateformes sera largement simplifié. Vimeo et Canva vont offrir des options pour s’aligner sur les dimensions et le flux TikTok. Les deux services deviennent les partenaires marketing officiels de l’application la plus populaire du moment.

Les annonceurs pourront créer leur publicité via Vimeo Create, un outil de création par abonnement lancé en février 2021. Il propose des options pour faciliter la création de vidéos : superpositions de graphiques et textes, transitions, musique libre de droits. Un service présenté comme idéal pour créer une campagne pour TikTok efficace selon Richard Bloom, Senior Vice-President, Business Development chez Vimeo, « pour les PME qui sont limitées en ressources, la vidéo est souvent trop complexe et coûteuse pour être bien faite. Vimeo Create simplifie fondamentalement le processus de création de contenu de qualité professionnelle à grande échelle ».

Canva promet de son côté 50 modèles de publicités adaptées à TikTok, toujours dans le but de réduire le temps et le coût de création d’une campagne. Kate Marsden, responsable du marketing des partenariats de la plateforme a déclaré, « Nous sommes très heureux de nous intégrer à TikTok et de permettre aux créateurs de contenu et aux propriétaires de petites entreprises de développer un contenu authentique, attrayant et visuellement attrayant grâce à la plateforme simple de Canva et à sa bibliothèque de modèles en constante évolution ».

Un grand nombre de spécialistes marketing cherche à investir l’application qui, selon certaines études, susciterait une réaction émotionnelle plus forte que ses concurrents. La plateforme est bien aidée par la puissance de son algorithme. TikTok, via ses partenariats, a bien compris l’intérêt de « rationaliser » la création de contenus publicitaire pour attirer le plus d’annonceurs possible.