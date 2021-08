Le monde de l’industrie se digitalise et il n’y aura pas de retour en arrière possible. Un grand nombre d’acteurs du secteur s'engage à transformer les process de leur écosystème, par l’amélioration de l'expérience client. Le 7 septembre 2021, participez à l’événement Be All Industry, organisé par Smile, pour co-construire ce nouveau monde numérique qui permettra aux entreprises industrielles de changer de dimension.

Be All Industry : plongez dans la digitalisation de l’industrie

La digitalisation des entreprises du secteur industriel est un véritable défi. Comme dans de nombreux secteurs d’activité, la dématérialisation est souvent synonyme d’optimisation des coûts de fabrication, ou encore de l’amélioration de la production. Sur des marchés de plus en plus concurrentiels, les responsables industriels doivent se pencher sur de nouvelles solutions innovantes pour transformer leurs habitudes commerciales et s'adapter aux nouveaux modes de consommation. C’est justement ce que vous découvrirez au cours du Be All Industry. Au programme, une succession de témoignages clients avec, entre autres : Somfy, Renault, Sonepar, Igual...

En 2021, les clients B2B se comportent exactement de la même manière que les clients B2C sur les différents canaux : ils sont très exigeants et réclament une expérience de plus grande qualité. Aujourd’hui, cela passe indéniablement par les outils digitaux. Au cours de cet événement du 7 septembre 2021, Smile et ses partenaires vont exposer les dernières tendances en matière de digitalisation et donner les clés aux acteurs de ce secteur pour contribuer à cette nouvelle industrie numérisée.

La révolution de l’industrie 4.0 est en marche

Les industriels n’ont plus le choix : la transformation numérique doit être une priorité stratégique en 2021 pour les entreprises industrielles. Nouveaux modèles, nouveaux systèmes, nouvelles technologies, nouveaux processus... venez découvrir les dernières innovations technologiques à l’occasion de l’événement Be All Industry. En participant à cette grande conférence, vous aurez des exemples concrets d’entreprises qui ont déjà entamé leur transformation.

On entend de plus en plus parler de l’industrie 4.0, ou de la quatrième révolution de l’industrie. Si vous voulez enfin découvrir de quoi il s’agit et comprendre comment vous pouvez en profiter, l’événement Be All Industry est fait pour vous. Dans l’usine 4.0, vous découvrirez que tous les maillons qui forment la chaîne de production sont connectés en réseau. La data est au centre de tout et permet notamment aux entreprises qui décident de se saisir de cette tendance de réaliser des gains de productivité importants. Ne manquez pas l’événement organisé par Smile le 7 septembre 2021.