Comme le rapporte le média TechCrunch, Reddit est en train de déployer un feed de courtes vidéos, très grandement similaire à TikTok, sur son application iOS.

Pour y avoir accès, il faut se rendre sur un bouton se trouvant à droite de la barre de recherche. Sur chaque vidéo, s’affiche le nom de l’utilisateur l’ayant uploadée ainsi que le subreddit duquel elle est issue. Il est possible de voter positivement ou négativement sur le contenu, une fonctionnalité bien connue de la plateforme, mais également de commenter, de partager ou encore de récompenser en utilisant la monnaie de Reddit pour acheter des médailles et des réactions. Ensuite, il suffit de scroller pour passer de vidéo en vidéo.

Il n’est pas étonnant de voir Reddit, à son tour, se lancer dans le format de la courte vidéo, grandement popularisé par TikTok qui est devenue l’application la plus téléchargée au monde. Des mastodontes des réseaux sociaux à l’instar d’Instagram et de Snapchat ont d’ailleurs sauté sur l’occasion en déployant leurs propres copies de TikTok. En plus du succès du format, Reddit avait déjà montré son intérêt pour la courte vidéo en rachetant, fin 2020, l’application Dubsmash pour un montant inconnu.

« La mission de Reddit est d'apporter notre sentiment d’appartenance à tout le monde, et par conséquent, la mission de l'équipe vidéo de Reddit est de retranscrire notre communauté à travers la vidéo. Au cours de l'année dernière, notre objectif était de créer un lecteur vidéo unifié et de revoir l'interface du lecteur pour qu'elle corresponde aux attentes des utilisateurs (nouveaux et anciens) en matière de lecteur vidéo in-app, notamment en ce qui concerne les commentaires, le visionnage, l'engagement et la découverte de nouveaux contenus et de nouvelles communautés par le biais de la vidéo », a déclaré un porte-parole de Reddit à TechCrunch.

Cela va dans le sens des déclarations récentes du PDG de la plateforme, Steve Hoffman, qui a assuré que Reddit allait améliorer ses produits vidéo alors qu’il s’exprimait sur la valorisation à 10 milliards de dollars de son entreprise. On peut par ailleurs s’attendre à ce que des fonctionnalités de Dubsmash soient ajoutées à Reddit au fil du temps. Pour l’heure toutefois, on ignore encore si le nouveau format de courtes vidéos sera aussi intégré à l’application Android de la plateforme.