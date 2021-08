La technologie ne cesse d’évoluer et Nvidia vient de nous le prouver encore une fois. Dans un article de blog, la firme américaine explique avoir remplacé pendant une courte période son PDG, Jensen Huang, par un clone virtuel lors d’une conférence en ligne datant d’avril 2021. Via cette annonce, le spécialiste des processeurs graphiques, mais aussi de l’intelligence artificielle, effectue un nouveau tour de force en présentant un outil en avance sur son temps. Nvidia précise que « tout a été réalisé grâce à une IA ».

Une vraie conférence virtuelle signée Nvidia

Jensen Huang, PDG de Nvidia, n’a pas totalement présenté la conférence Omniverse il y a quelque mois. Une réplique numérique du dirigeant a, en effet, pris sa place durant une période de 14 secondes. Pour arriver à cet exploit, les ingénieurs de Nvidia ont créé un clone virtuel de Jensen Huang en le numérisant grâce à de nombreux appareils photo le capturant sous tous les angles. Il a ensuite été animé avec l’aide d’une IA. Pour le reste du décor, la cuisine du PDG a aussi été générée entièrement par ordinateur.

« Pour créer un Jensen virtuel, les équipes ont effectué un scan complet du visage et du corps pour créer un modèle 3D, puis ont entraîné une IA à imiter ses gestes et expressions, et ont appliqué un peu de magie IA pour rendre son clone réaliste », explique Nvidia dans son communiqué. Ce processus a notamment permis de confectionner un squelette virtuel convaincant du PDG de la firme grâce à la création de 21 modèles de modélisations 3D différents.

Dans les détails, Nvidia souligne avoir utilisé un logiciel du nom de Audio2Face afin de faire bouger le visage de la version numérisée de Jensen Huang en collant simplement du texte lu, et Audio2Gestures pour animer les bras et le corps de cette réplique. « Le Jensen numérique a ensuite été amené dans une réplique de sa cuisine qui a été déconstruite pour révéler le holodeck au sein d'Omniverse, surprenant le public et l'amenant à se demander quelle part de la keynote était réelle, ou rendue ».