Le kit média est un outil qui existe depuis très longtemps bien avant les réseaux sociaux ! Ce dernier est bien souvent à destination des annonceurs et des agences et reprend les principales informations des différents profils sur les réseaux sociaux. La création de ce dernier demande une certaine créativité, du temps et il faut surtout penser à le mettre à jour au fur et à mesure que l'audience augmente.

Un moyen très simple pour créer un kit média

MediaKits est une société d'analyse de données axée sur les créateurs, dont l'objectif est d'aider les créateurs indépendants à monétiser leur marque à l'aide d'une série d'outils de pointe, notamment grâce à un outil de création de kits médias, leader sur le marché ! Concrètement, a création de ces kits médias répond aux problématiques de nombreux créateurs de contenus à savoir :

pas de moyen facile de créer un kit média en ligne

les données créateurs sont rapidement obsolètes

l'envoi de données à une marque est un processus chronophage et monotone pour un créateur

MediaKits permet de créer son kit média en 30 secondes montre en main comme le montre la vidéo ci-dessous.



Une facilité de modification et surtout de partage du kit média

Une fois inscrit, plusieurs choses sont à faire pour obtenir son kit média en trente secondes. Il faut dans un premier temps dire qui vous êtes : musicien, influenceur, entreprise afin de se voir proposer le bon template. Ensuite, il faut connecter les comptes des différents réseaux sociaux parmi : YouTube, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest et TikTok. Pour poursuivre, il faut ajouter une photo ainsi qu'une bio. Avec ces informations, l'outil est capable de généré un kit média, le tout en moins de trente secondes.

Ce dernier peut être personnalisé avec notamment des tags, la possibilité de modifier la poto, la bio etc. Le kit média peut ensuite être téléchargé au format PDF ou tout simplement sur les réseaux sociaux ou grâce à un lien unique.

MediaKits est un outil freemium. Une version gratuite est disponible, mais permet de se connecter simplement à un seul réseau social. Une offre Base à 19 dollars par mois permet de se connecter à trois profils sur les réseaux sociaux, de modifier l'URL de partage, de télécharger un nombre illimité de PDF et de profiter d'éléments de personnalisation supplémentaire. Le package Premium facturé 49 dollars par mois, offre un nombre de téléchargements PDF illimité, la possibilité de connecter jusqu'à 5 réseaux sociaux, mais aussi créer 3 kits média unique et profiter d'un template premium.