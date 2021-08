Travailler avec beaucoup de fichiers sur de nombreux projets, nécessitent une organisation presque militaire. En effet, lorsqu'il faut retrouver un document, passer plus de 2 minutes à rechercher le dit document... est une perte de temps. Pour optimiser la recherche, il existe de nombreux outils de stockage à l'image de DropBox ou Google Drive.

Pour faciliter cela, Alex Zirbel a créé Playbook, un outil qui désencombre, étiquette automatiquement et organise intelligemment tous les fichiers ! Ainsi, retrouver un document se fait aisément et en plus, l'outil facilite la collaboration et le partage à d'autres personnes. Concrètement, Playbook est une plateforme de stockage visuel cloud conçue pour s'adapter aux flux de travail créatif.

Un outil qui centralise et organise les fichiers



L'organisation dans Playbook se fait simplement à partir du drag & drop et les doublons sont supprimés automatiquement. Avec Playbook, il est possible de travailler de manière collaborative et ainsi commenter, mentionner des personnes dans des commentaires, sur des fichiers spécifiques.

Parmi les points forts de l'outil, on peut citer :

le fait que tout soit visuel, ce qui permet de parcourir PSD, icônes, etc en un seul coup d'oeil

les versions/formats des fichiers sont regroupés pour optimiser le rangement

les images sont automatiquement étiquetées

Google Drive et Dropbox sont intégrés

3 thèmes sont disponibles pour publier son travail sur un portfolio ou à un client

un nombre illimité de membres sur l'outil

Playbook dispose d'une version gratuite avec les fonctionnalités de base, mais aussi d'une autre offre payante, pour le moment à 0 dollars pour les 1000 premiers inscrits, disponible uniquement sur invitation. Cette dernière offre 4TB de stockage, le support de tous les types de fichiers, les commentaires et la collaboration en temps réel, un support prioritaire, mais aussi un kit d'illustrations 3D.