Aujourd'hui pour partager des Maps avec des pins à nos proches, il y a plusieurs options. On peut notamment citer l'application Mapstr, ou encore MyMaps de Google. Dans les deux cas, il est possible de créer des choses sur une carte et de partager ces dernières pour que les autres puissent consulter les bonnes adresses par exemple. Le problème sur MyMaps par exemple, c'est que la collaboration n'est pas en temps réel.

Pour remédier à cela, Alyssa fondatrice de Sonuum a créé Mapus. Mapus est un outil open source permettant d'explorer et d'annoter de manière collaborative sur une carte. Parmi les fonctionnalités de l'outil, on peut citer la possibilité de dessiner, ajouter des marqueurs, des lignes, des zones, trouver des endroits où aller, regarder ce que font les autres utilisateurs etc.

Dans le détail des fonctionnalités de Mapus, voici ce qu'on peut retrouver :

Collaboration en temps réel pour aider à planifier les voyages de manière synchrone

Dessiner pour mettre en évidence des zones sur la carte

Créer des lignes pour désigner des chemins et mesurer des distances

Créer des aires pour marquer différentes zones

Créer des marqueurs pour enregistrer des endroits sur la carte

Trouver des lieux et des choses à faire à proximité

Rechercher et naviguer vers des lieux spécifiques

Observer les autres utilisateurs en cliquant sur leur avatar

Afficher une liste de toutes les annotations, et basculer leur visibilité

Exporter les données de la carte au format GeoJSON

L'outil n'existe pas en direct, via un site ou autre. Il est possible de retrouver via GitHub, des instructions simples afin que chacun puisse l'héberger ou le commercialiser.

Récemment lancé, l'outil a rencontré un certain succès, notamment sur ProductHunt. Parmi les retours on peut lire "vraiment très cool comme projet", "ce projet va m'être utile" !