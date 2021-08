L’année 2021 continue d’être pleine de changements pour Twitter. Après avoir proposé une nouvelle interface et des fonctionnalités supplémentaires pour TweetDeck, c’est au tour du réseau social en lui-même de se moderniser. Pour cela, la plateforme vient profiter d’une refonte visuelle plus aérée avec de meilleurs contrastes, mais aussi une nouvelle police d’écriture.

Une nouvelle interface pour Twitter

Par le biais d’un thread, le compte Twitter Design a présenté ce mercredi 11 juin les nouveautés visuelles apportées à sa plateforme web et mobile. Le réseau social débute en soulignant que « même si cela peut sembler étrange au début, ces mises à jour nous rendent plus accessibles, uniques et axés sur vous et sur ce dont vous parlez ».

Parmi les premiers changements annoncés, Twitter cite sa toute nouvelle police d’écriture : Chirp. Cette dernière avait notamment été présentée durant le mois de janvier 2021 par le directeur créatif de l’entreprise, Derrit DeRouen. « Tous les textes en langue occidentale sont désormais alignés à gauche, ce qui facilite la lecture lors du défilement. Les langues non occidentales restent inchangées », précise le réseau social.

I want to give a bit more depth to Chirp, our new typeface. Type, in 280 character doses, is the foundation of Twitter. In the history of the company we’ve either relied on someone else’s typeface, from SF Pro and Roboto, to Helvetica Neue in our brand. pic.twitter.com/OrvlYsxF9g — Derrit DeRouen (@DerritDeRouen) January 27, 2021

Au niveau de l’interface, Twitter s’accommode de couleurs plus contrastées et avec moins de bleu « pour attirer l'attention sur les photos et les vidéos que vous créez et partagez ». Les nouveaux boutons profitent aussi de plus de contraste. Twitter explique ainsi que « les actions les plus importantes que vous pouvez entreprendre ressortent ». Nous pouvons, par exemple, remarquer que le bouton permettant de suivre un compte est désormais noir. Le réseau social termine en soulignant la présence de « moins de fonds gris et de lignes de séparation inutiles » et que l’espace entre les mots a été augmenté pour « rendre le texte plus facile à lire ».

Malgré ces quelques changements, Twitter ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La firme de Jack Dorsey annonce ainsi : « Ce n'est que le début d'un plus grand nombre de mises à jour visuelles, Twitter étant de plus en plus centré sur vous et sur ce que vous avez à dire ! ».