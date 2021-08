LinkedIn est le réseau social professionnel utilisé par quasiment tout le monde. Alors que certains y font une course aux likes, aux réactions, d'autres cherchent à avoir le réseau le plus grand. Un objectif intéressant, mais dans quel but ? Avec plus de 5 ou 10 000 connexions, difficile de savoir qui fait quoi, et quel intérêt ce contact a. Pour faciliter la gestion de son réseau, il existe des outils, comme LeadDelta.

LeadDelta permet d'importer les connexions LinkedIn dans la plateforme et d'utiliser des outils tels que les tags, les notes, les templates, les messages groupés, les filtres, l'exportation en un clic, l'intégration Zapier et bien plus encore pour entretenir, développer et utiliser son réseau ! Des outils pratiques, non accessibles sur LinkedIn. La plateforme permet d'obtenir une vue plus pertinente sur les relations et ainsi développer son réseau sans distractions.

Un outil pour créer des relations plus pertinentes sur LinkedIn

LeadDelta est une application disponible sur le Chrome Web Store. L'objectif de l'outil est de construire des relations significatives et d'engager son réseau plutôt que de le développer pour le plaisir de le développer. Afin d'être conforme avec les conditions de LinkedIn, les actions des utilisateurs ne sont pas automatisées.

L'outil se concentre d'ailleurs sur les relations de 1er niveau, à savoir "les personnes auxquelles vous êtes directement connecté(e), parce que vous avez accepté leur invitation ou parce qu’elles ont accepté la vôtre." Enfin, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Premium sur LinkedIn, pour utiliser la plateforme.

LeadDelta est un outil payant, profitant d'une offre unique et à vie. Pour 79 dollars au lieu de 500 dollars, il est possible de :

profiter d'une vue en tableau des connexions 1er niveau.

créer et gérer des tags

appliquer et modifier des notes personnalisées en 1 clic

profiter de templates

suivre en masse, se désabonner...

envoyer jusqu'à 25 messages en une fois

synchroniser et mettre à jour les dernières connexions

exporter des données en un clic dans un fichier .CSV

profiter de l'intégration Zapier

