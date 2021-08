« Ce hub va nous permettre d'envoyer des colis aux clients plus rapidement. C'est une grosse affaire », a déclaré Jeff Bezos, alors PDG d'Amazon, en 2019 lors de l’annonce du projet de hub aérien dans le Kentucky. Ce projet d'Amazon s’est concrétisé le 11 août 2021 avec l'inauguration de la plateforme de correspondance aéroportuaire. Sa capacité permet l’accueil d’une centaine d’avions et de 200 vols quotidiens.

Situé au nord du Kentucky, à la frontière de l’Ohio près de Cincinnati, ce terminal aéroportuaire se présente comme le nouveau nerf central des livraisons du groupe aux États-Unis. Il doit permettre une accélération des livraisons et un meilleur contrôle de la chaîne logistique. Ce projet, entrepris il y a quatre ans, se chiffre à 1,5 milliard de dollars. Lors de son officialisation en 2019, Jeff Bezos avait déplacé, de quelques mètres, de la terre à bord d’un tractopelle.

We’re investing $1.5 billion in our new air hub to get you your packages faster. Three million square feet, and it’s going to create 2,000 jobs. And if you’re guessing that driving a front loader was fun, you’re right! #amazon #prime pic.twitter.com/Cud4orKrC4

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 14, 2019