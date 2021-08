La création de vidéos demande une maîtrise d'un grand nombre d'outils. À moins d'être vidéaste ou de passer par des professionnels, créer une vidéo peut prendre... beaucoup (trop) de temps. Des outils intuitifs existent, comme celui présenté aujourd'hui !

WOXO est une plateforme qui permet de créer sans effort des vidéos à partir de feuilles de calcul et d'afficher du contenu social avec des widgets pour améliorer votre marketing. Un outil pratique au quotidien, pour les créateurs de contenu et les équipes marketing !

Un outil pour créer des vidéos performantes en masse

WOXO propose de nombreux templates en fonction des besoins en vidéo : citations, avis e-commerce, hotels etc. Tous sont personnalisables. Une fois le template choisi, il suffit de l'éditer rapidement, choisir la police, et d'appliquer les paramètres sur plusieurs vidéos. Le tout rapidement !

La plateforme est collaborative et permet à chacun de travailler en même temps sur les vidéos, ou plus précisément sur la feuille de calcul permettant de créer les vidéos. Sur WOXO, il est possible d'importer un Google Sheet ou un fichier.csv.

Par ailleurs, les ressources vidéos peuvent être stockées au même endroit, à partir d'un site, des réseaux sociaux, de Google Drive ou Dropbox.

Une fois les vidéos prêtes, ces dernières peuvent être partagées en direct sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook, Twitter ou YouTube ou bien tout simplement téléchargées.

WOXO propose également un calendrier marketing, permettant de profiter d'inspirations pour trouver des idées de contenus. Sur ces suggestions, il est possible d'ajouter facilement le branding de la marque (couleurs, logo...)

Pour finir, les vidéos peuvent être personnalisées en fonction des supports : email, landing page... Pratique pour obtenir des contenus adaptés.

WOXO est un outil payant disponible à partir de 59 dollars au lieu de 960 dollars. Pour ce prix, il est possible de profiter de 25 widgets premium, l'exports de 200 vidéos natives par mois et l'export de 5000 vidéos dynamiques par mois. Pour des besoins plus importants, d'autres formules sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.