Au quotidien, il est commun de vouloir utiliser un logo ou une icône, provenant d'un autre site ou une application. Le problème est que pour récupérer facilement les assets d'autres marques, notamment des éléments SVG, il faut... de la patience ! Pour faciliter, cela il existe des outils...

Ross Moody s'est lancé il y a trois ans, dans un projet open source, afin de faciliter le processus d'obtention d'assets de marques ! SVG Gobbler est une extension de navigateur (disponible sous Chrome et Firefox), open source qui facilite la conception et le développement en trouvant, traitant, exportant, optimisant et gérant le contenu vectoriel.



Le fonctionnement de SVG Gobbler est très simple. Une fois l'extension installée, il suffit de se rendre sur un site, sur lequel des fichiers SVG sont présents, puis de rouvrir l'extension pour voir apparaître les différentes icônes !

Parmi les fonctionnalités clés de SVG Gobbler on peut citer :

l'optimisation du contenu SVG à l'aide de SVGO à partir de sites web ou de contenus téléchargés

la transformation de contenus SVG en code de composants React

l'exportation des SVG en PNG de différentes tailles

l'exportation en masse de tous les SVG d'une page

la possibilité de copier les SVG comme code pour les coller dans des outils de conception comme Sketch, Figma ou Framer

Un mode nuit est également disponible sur l'extension.

Une extension gratuite très pratique, qui facilite l'extraction d'icônes SVG depuis n'importe où.