JD.com est en passe de devenir la première entreprise chinoise d’eCommerce à détenir sa propre compagnie aérienne. En effet, la East China bureau of the Civil Aviation Administration of China (CAAC), agence gouvernementale en charge des vols civils, a donné son accord préliminaire pour la création de Jiangsu Jingdong, une unité de fret aérien.

Alors que l’eCommerce a explosé suite à la pandémie de Covid-19, ce fait est particulièrement vrai pour la Chine, où les livraisons ont largement augmenté en 2020. Si l’on remarque une baisse de 15% des livraisons de cargaisons à la première partie de l’année 2021, le secteur n’en reste pas moins en plein essor.

C’est dans cette optique que le géant du commerce en ligne JD.com veut créer sa propre ligne aérienne, explique le South China Morning Post. Elle sera mise en place en collaboration avec l’aéroport de Nantong, une ville de plus de 7,7 millions d’habitants située dans la province de Jiangsu à l’est du pays, région d’origine du milliardaire Richard Liu, le fondateur de JD.com. L’entreprise va contribuer à 75% du capital de départ.

Il s’agira de la première compagnie aérienne de fret en Chine financée par une plateforme de commerce électronique et la troisième compagnie aérienne de fret privée du pays après SF Express et YTO Express, note le média hong-kongais. Pour l’heure, JD Logistics, la branche de l’entreprise dédiée à la livraison, n’a pas dévoilé plus de détails sur le projet.

Cette dernière continue donc son expansion après l’annonce, en octobre 2020, de déployer une flotte de 100 000 robots livreurs d’ici les cinq prochaines années. Elle dispose d’ores et déjà de services de livraison par voie aérienne dans près de 300 villes chinoises, à travers des partenariats avec de nombreuses compagnies du pays. Par ailleurs, elle a réalisé une introduction en bourse très réussie à Hong Kong au mois de mai dernier.

Alibaba, leader de l’eCommerce chinois et grand rival de JD.com, n’a pas la même approche que ce dernier dans le secteur de la livraison. Elle coopère en effet avec plus de 3 000 compagnies aériennes à travers le monde.