Avec le télétravail, travailler depuis son canapé ou son lit est pour beaucoup devenu monnaie courante. Alors, certes même si cela paraît pratique, il faut avouer que pour le corps, ce n'est pas idéal et cela peut amener des complications. Certains vont se forcer à se tenir droit et adopter une posture normale, d'autres vont travailler allongés, assis en tailleur, ou dans des positions inimaginables, que celles eux maîtrisent.

Pour éviter ces problèmes, Daniel James et son équipe ont décidé de lancer Zen. Zen est un logiciel de correction de la posture par webcam. Concrètement, cette application de bureau utilise la webcam pour surveiller la posture adaptée et la corriger, le tout sans enregistrer ni stocker aucun visuel (c'est mieux pour la vie privée). Zen se destine à toutes les personnes qui travaillent sur ordinateurs, que ce soit au bureau ou dans un canapé.

Un outil qui corrige la posture de travail



Pour comprendre comment fonctionne Zen, c'est assez simple. L'application de bureau utilise la webcam et lorsque la posture devient incorrecte, ou que vous vous affalez, une alerte est envoyée afin de corriger la posture. Par ailleurs, Zen envoie des rappels afin de vous lever, de faire des pauses, de faire des étirements, afin de réduire la fatigue et augmenter la circulation sanguine.

De plus, il est possible de se fixer des objectifs et de suivre l'évolution de la posture, grâce au tableau de bord personnalisé. Enfin, des conseils sur la posture et le poste de travail sont proposés, afin d'apprendre à bien s'asseoir, se tenir debout et surtout aménager un poste de travail sain et productif.

Zen peut être testé gratuitement durant 7 jours, afin de voir si le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, il faudra payer, soit à l'année et donc 23,99 dollars par an ou alors 3,99 euros par mois !