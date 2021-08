Le président ukrainien Volodymyr Elenskyy a promulgué le 29 juillet une vaste loi destinée « à moderniser et à développer davantage le marché des services de paiement et contribuera à l'introduction d'innovations dans le secteur financier de l’Ukraine ». Parmi les mesures prises pour atteindre cet objectif : l’autorisation pour la Banque Nationale d’Ukraine d’émettre sa propre monnaie numérique de banque centrale (MNBC).

L’Ukraine à la pointe des MNBC

En janvier, ce même gouvernement avait signé un accord avec l’organisation Stellar pour développer la hryvnia numérique, la monnaie locale, basée sur la blockchain de l’organisation. Cette dernière, créée en 2014, est connue pour avoir été sélectionnée début décembre par la banque allemande Bankhaus von der Heydt (BVDH) comme moyen d'émettre un stablecoin adossé à l’euro.

Idéal pour l’Ukraine dont la loi « sur les services de paiement » tout juste signée vise également à adapter « législation ukrainienne au cadre juridique de l'Union européenne, ce qui permettra en outre d'intégrer le système de paiement de l'Ukraine avec le système de l’UE ».

L’Ukraine est un terreau favorable pour le développement d’une MNBC. Sa population, jeune, est largement technophile et l’instabilité de l’économie d’un pays en crise, la corruption qui y règne, incite ces derniers à se tourner vers des moyens de paiement alternatif comme les cryptomonnaies. En développant sa propre MNBC, le gouvernement ukrainien ne fait qu’accompagner cette tendance.

Des expérimentations vont être menées par la Banque Nationale d’Ukraine

La Banque Nationale d’Ukraine pourra émettre sa monnaie numérique et créer un « bac à sable » réglementaire. Selon le communiqué officiel, il s’agit d’une « plateforme pour tester les services, les technologies et les outils sur le marché des paiements basés sur technologies innovantes ». Cela implique une relation étroite entre le régulateur et les startups pour adapter les besoins.

La loi est déjà entrée en vigueur, mais ne sera exécutée que dans un an. Le communiqué précise que certaines mesures n’auront pas le même délai sans préciser lesquels, ni si elles seront exécutées avant ou après.