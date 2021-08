Sur le web, les images sont essentielles. Sur les sites, sur les réseaux sociaux, dans un article, bref les images sont partout. Le problème avec les images, c'est que parfois, elles ne sont pas de très bonne qualité ou alors pas à la bonne taille. Heureusement, il existe plusieurs outils pour redimensionner des images.

Resizer est un redimensionneur web qui permet de mettre à l'échelle des images et photographies rapidement et facilement. L'outil fonctionne pour les images d'une taille de 1000px ou moins. Ainsi, une petite image et floue, deviendra deux fois plus grande et surtout plus nette.

L'utilisation de Resizer est très simple. Il suffit d'entrer l'URL d'une image directe, se terminant .jpg ou .png ou bien de télécharger directement en local une image au format .jpg ou .png d'un format maximum de 15MBs. Les images traitées doivent être d'une taille de 1000px ou moins.

En plus de redimensionner l'image dans un format plus adéquat, Resizer s'occupe de réduire le bruit présent sur les images, afin d'améliorer la qualité. L'outil fonctionne grâce à l'intelligence artificielle et utilise un algorithme capable d'améliorer la qualité des photos grâce à la réduction du bruit et à l'amélioration de la résolution des images.